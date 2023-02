Ким Филби: Двойният агент, който обърка всички

О т 30-те години на миналия век до епохата на Студената война група привидно патриотични британци постоянно предават страната си, като изнасят тайни на Съветския съюз. Но кои точно са били Ким Филби и Кеймбриджската петорка?

Син на британски дипломат, Ким Филби приема комунизма като студент в Кеймбридж в началото на 30-те години на миналия век. Благодарение на връзките си той попада в полезрението на съветския шпионин Арнолд Дойч, който го инструктира да прекъсне контактите с приятелите си комунисти, за да проникне в британската администрация.

Успешно представяйки се за патриот, Филби постъпва на работа в МИ6 по време на Втората световна война. Като ръководител на контрасъветското разузнаване Филби е лисицата, която отговаря за кокошарника, саботирайки бъдещото дезертьорство на съветски агент и помагайки за провалянето на съюзническа операция срещу комунистическа Албания. Но когато през 1951 г. неговите приятели и колеги шпиони от Кеймбридж Доналд Маклийн и Гай Бърджис са разкрити, Филби е заподозрян.

Липсата на убедителни доказателства позволява на Филби да остане на свобода. Десетилетие по-късно дезертьор от КГБ потвърждава, че Филби наистина е бил съветски шпионин. Никълъс Елиът, един от най-близките приятели на Филби от MI6, който винаги е вярвал в неговата невинност, е натоварен със задачата да изтръгне официално признание. "Някога гледах на теб, Ким", каза му Елиът. "Боже мой, как те презирам сега."

Страхувайки се от затвор, Филби бяга в Москва, вместо да продължи да сътрудничи. Някои смятат, че британското разузнаване му е позволило да избяга, вместо да се сблъска с публичния срам на съдебния процес. Филби продължава да живее като съветски гражданин и национален герой до смъртта си през 1988 г.

Доналд Маклин

Подобно на Филби, Доналд Маклин произхожда от престижно семейство - баща му не само е депутат, но и е бил лидер на опозицията. Въпреки че е от елита, Маклин е открит комунист, докато учи в Кеймбридж в началото на 30-те години. Дори когато постъпва на работа в Министерството на външните работи, Маклин открито признава, че не се е "отърсил напълно" от комунистическите си наклонности.

Скоро след това неговият приятел от Кеймбридж Ким Филби препоръчва Маклин като потенциален новобранец на Арнолд Дойч. Сериозното поведение на Маклин и дипломатическите му връзки го правят привлекателен за съветския шпионин.

По време на войната Маклин предава на Съветския съюз американски ядрени тайни и продължава да изнася информация за отношенията между САЩ и Великобритания в следвоенния период. След това са прихванати кодирани съобщения между САЩ и СССР, които разкриват предателството на Маклин. Подведен от Филби, Маклин и неговият колега Гай Бърджис успяват да избягат през Желязната завеса през 1951 г. Маклийн безпроблемно се установява в новия си живот в Русия, като заема академични длъжности до смъртта си през 1983 г.

Гай Бърджис

Син на командир от Кралския флот, Гай Бърджис е най-харизматичният от шпионите в Кеймбридж, известен с дяволското си остроумие, алкохолния си чар и безгрижното си поведение. Подобно на Доналд Маклин, той е препоръчан на Арнолд Дойч от Ким Филби. Първоначално Дойч е скептично настроен, тъй като смята, че Бърджис е малко опасен, но в крайна сметка е вербуван за съветски шпионин.

Известно време Бърджис работи в Би Би Си, където общува с някои от водещите фигури от предвоенния период, включително Уинстън Чърчил. По-късно Бърджис работи за MI6 и Министерството на външните работи, като изпраща секретна информация на Съветския съюз по време на войната и след това.

С течение на времето неговият пиянски и разгулен начин на живот го превръща в доста известна личност, а ръководителите му от КГБ го смятат за "прегорял" агент. Когато Маклин е разкрит от прихванатите съветски съобщения, през 1951 г. е решено Бърджис да избяга на Запад заедно с него. Той се приспособява към съветския живот по-малко от Маклин и Филби, отчасти заради алкохолизма си, и умира през 1963 г.

Антъни Блънт

Известен историк на изкуството, който в продължение на десетилетия е отговарял за надзора на огромната колекция от картини, рисунки и други произведения на изкуството на кралското семейство, Антъни Блънт е една от най-изтъкнатите културни фигури на своето време. Той е бил и съветски шпионин, тъй като е приел комунизма, докато е учил в Кеймбридж през 20-те години на ХХ век.

Възможно е Блънт да е бил вербуван от Арнолд Дойч чрез близкото му приятелство с Гай Бърджис. Във всеки случай той се оказва богат източник на класифицирана информация, докато работи за MI5 по време на войната. Ставайки геодезист на кралските (по-късно кралските) картини през 1945 г., той е по-малко полезен като съветски агент. Въпреки това той тайно съдейства за внезапното бягство на Маклин и Бърджис.

Предателството на Блънт излиза наяве през 1963 г., когато негов американски познат и колега комунист от времето на Кеймбридж издава тайната на ФБР. Тъй като не желае тази шокираща история да стане публично достояние, британската власт предпочита да потули нещата и да даде на Блънт имунитет срещу съдебно преследване. Публичното разкритие идва едва много по-късно, през 1979 г., когато Маргарет Тачър го посочва като шпионин в парламента. Лишен от рицарското си звание, Блънт умира в немилост през 1983 г.

Kim Philby (aged 75), with his wife and KGB General Jānis Lukašēvics, during his only visit to Riga, in November 1987. #Latvia #Baltics #VDK pic.twitter.com/2399JRZrVw