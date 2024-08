"Хизбула" с ракетен удар по Северен Израел

П одкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка „Хизбула“ заяви рано тази сутрин, че за първи път е атакувала района на Бейт Хилел в Северен Израел с десетки ракети „Катюша“, предаде ДПА.

В изявлението на групировката се посочва, че нападението е било в отговор на израелските удари по Ливан, „особено атаките, насочени към селата Кафр Кила и Деир Сарян“.

We continue to monitor the Middle East situation in anticipation of a possible Iranian attack. A short while afo, #Hezbollah started a massive rocket attack on northern #Israel, mainly in the area of ​​​​the city of #KiryatShmona on the border with #Lebanon. pic.twitter.com/rlwNzA8m4D