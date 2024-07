"Хизбула" издирва тялото на командира, за когото САЩ предложиха $5 млн. награда

Л иванската въоръжена групировка "Хизбула" заяви, че все още издирва тялото на високопоставен командир, станал жертва на израелския удар в Бейрут, предаде Асошиейтед прес.

Първият коментар на подкрепяната от Иран групировка след удара, насочен срещу Фуад Шукр, беше направен часове след вчерашния удар и след нощната атака в Техеран, при която бе убит лидерът на "Хамас" Исмаил Хания.

Шиитското движение уточни, че Шукр наистина се е намирал в поразената при израелския удар сграда, но подчерта, че съдбата му е неизвестна, отбелязва Франс прес.

Израел заяви, че е убил Шукр, който според него стои зад ракетната атака срещу село Маждал Шамс в окупираните от Израел Голански възвишения, при която загинаха 12 младежи.

Подобно на повечето военни служители на Хизбула, за Шукр, който е бил известен и като Саид Мухсан, се знае малко.

Кой е Фуад Шукр?

Вашингтон го обвинява за планирането и организирането на бомбения атентат с камион срещу казармите на морската пехота в Бейрут, при който през 1983 г. загинаха 241 американски военнослужещи.

През 2019 г. министерството на финансите на САЩ предложи награда от 5 милиона долара за информация за него.

Шукр е описван като "старши съветник по военните въпроси на генералния секретар на мощната въоръжена групировка "Хизбула" Хасан Насрала, пише The National.

Той служи във висшия военен орган на "Хизбула" и е изиграл значителна роля в подпомагането на бойците на групировката, както и във войските на просирийския режим във военната им кампания срещу сирийските опозиционни сили.

