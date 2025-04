Шефът на Пентагона е под прицел – използвал незащитена интернет връзка

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е имал в кабинета си интернет връзка, заобикаляща протоколите за сигурност на Пентагона, за да използва чат приложението "Сигнал" на личния си компютър, предаде Асошиейтед прес, като се позовава на свои източници.

Съществуването на незащитената интернет връзка е последното разкритие за използването на некласифицираното приложение от страна на Хегсет и повдига възможността важна информация за отбраната на САЩ да е била изложена на риск от потенциална хакерска атака.

