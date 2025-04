NYT: Нов теч на военна тайна в Signal. Пентагонът отрича

П ентагонът отрече министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет да е споделял поверителна информация, касаеща планове за военни удари срещу йменските бунтовници хути, в приложението за съобщения Signal, предаде ДПА.

Американският New York Times и телевизия CNN разпространиха информацията, че Хегсет е споделил подробност за нападение през март срещу подкрепяните от Иран хуси и в група в Signal, в която са били включени съпругата му, брат му и личният му адвокат.

Пентагонът ще разследва Хегсет

🚨 BREAKING... ALL-OUT COORDINATED ASSAULT ON SECDEF PETE HEGSETH...



5PM, NYT: "Hegseth Said to Have Shared Attack Details in Second Signal Chat"



*2 HOURS LATER,* POLITICO: "Pete Hegseth is unlikely to remain in his role, according to its former top spokesperson"



Interesting… pic.twitter.com/xLumu6k9Po