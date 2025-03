Хавайският Килауеа изхвърли стълбове лава, достигащи стотици метри височина

И зригнал вулкан на Хавайските острови отново започна да изхвърля стълбове лава, които достигнаха стотици метри височина, предаде Асошиейтед прес.

В ранните сутрешни часове вчера стълбовете лава достигнаха от 120 до 150 метра, съобщи Хавайската вулканична обсерватория към Геоложкия институт на САЩ.

An erupting Hawaii volcano was shooting fountains of lava hundreds of feet into the sky. The Hawaiian Volcano Observatory says Kilauea's fountains reached heights of 400 to 500 feet Tuesday. https://t.co/BAmrR11XIh