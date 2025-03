Вучич за отношенията си с Путин: Разговорите ни не винаги са сладки и прости

С ръбският президент Александър Вучич разказа в интервю за отношенията си с Владимир Путин.

Той си спомня, че веднъж е отишъл в дома на руския президент в 23:00 ч.

"Бяхме сами и му занесох една красива, стара икона... Той се приближи, прекръсти се три пъти, целуна иконата... С това ми показа доверие и продължихме да говорим. Разговорите ни не винаги са сладки и прости, но винаги проявяваме уважение. Той знае, че за разлика от много други, аз не мразя Русия. Традицията в моето семейство е, че хората обичат да имат близки отношения с тази страна (Русия). Аз, разбира се, винаги искам първо да защитя сръбските интереси, но не и да разваля сръбско-руските отношения. „Виждате Тръмп, като самолет, който се люлее, един ден насам към Украйна, на следващия ден натам... Зеленски е много интелигентен човек, не го подценявайте, въпреки че бих взел различни решения“, заяви сръбският президент пред телевизия "Информър".

Путин честити рождения ден на сръбския си колега Александър Вучич

Според Вучич "НАТО е нищо без САЩ" и че руснаците не са доволни от предложението 30-дневно прекратяване на огъня в Украйна.

„Когато предложих коледно примирие, всички скочиха срещу мен, включително Владимир (Зеленски), а сега Тръмп приема същото предложение. Не вярвам, че руснаците ще приемат предложението, докато украинците искат да печелят време“, каза още Вучич.

Vucic to attend Victory Day celebrations in Moscow on May 9th



Serbian president made this announcement after a phone conversation with Putin, which he described as 'very positive'



MTodayNews pic.twitter.com/f7aaCDoC93