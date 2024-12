Огромен стълб пепел се издигна в небето: Вулкан изригна във Филипините

В улкан изризгна тази сутрин в централната част на Филипините. Огромен стълб пепел се издигна в небето, а правителството призова за евакуация на околните села.

Издигащ се на повече от 2400 метра над морското равнище на централния остров Негрос, Канлаон е един от 24-те активни вулкана във Филипините.

Kanlaon Volcano in the Philippines Erupts pic.twitter.com/8jSSE7wIQY

Евакуацията ще бъде проведена в радиус от шест километра от вулкана.

Residents evacuated after volcano erupts in the Philippines #FMTNews #FMTWorld https://t.co/oieV8sSFzw