Харви Уайнстийн поиска присъдата му да бъде отменена

Б ившият холивудски кинопродуцент Харви Уайнстийн поиска от най-висшата съдебна инстанция в Ню Йорк да отмени присъдата му от 2020 г. за изнасилване и сексуални посегателства с аргумента, че съдията по делото, водено в Манхатън, се е поддал на инерцията, създадена от движението #MeToo, съобщи Ройтерс.

Шокиращи разкрития за сексуалните посегателства на Харви Уайнстийн

В иск до Апелативния съд на щата адвокатите на Уайнстийн обвиняват съдията Джеймс Бърк, че се е поддал на "натиска от влиятелно обществено движение, решено да накаже мъжки провинения от векове, като даде пример с издаването на присъда срещу един човек - Харви Уайнстийн".

Харви Уайнстийн с присъда от още 18 години затвор?

Според адвокатите поредица от грешки на съдията, сред които и това, че е позволил свидетелски показания на четири жени за престъпно поведение от страна на Уайнстийн, за което той не е обвинен, са подкопали презумпцията за невинност на клиента им.

Fresh off a second rape conviction, Harvey Weinstein asked New York’s highest court to overturn his first one, arguing that the judge in his 2020 case betrayed his right to a fair trial.https://t.co/IHkIqMxkNb