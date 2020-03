Харви Уайнстийн: Дженифър Анистън трябва да бъде убита

Д ве седмици след като Харви Уайнстийн беше признат за виновен за две сексуални престъпления, филмовият продуцент се завърна в новините.

Причината - появиха се нови съдебни документи, които разкриват кореспонденциите на Уайнстийн, както и неговото причудливо твърдение, че обичаната актриса Дженифър Анистън "трябва да бъде убита", пишат от "Vanity fair".

Но какво е направила Дженифър?

Според доклад в "New York Times" през 2017 г. Уайнстийн чува слух, че Дженифър го обвинява, че я е опипвал. В имейл до своя мениджър продуцентът пише: "Джен Анистън трябва да бъде убита".

Това обаче изненадва мениджъра на Анистън, който споделя пред "New York Times", че Уейнстайн никога не е нападнал Анистън:

"Той никога не се е приближавал достатъчно близо до нея, за да я докосне".

"Тя никога не е била сама с него. Нямаме представа за имейла, след като не е пращан до нас, също така нямаме коментар за него".

Новите документите съдържат още пикантни подробности:

Сред документите има и имейл от брата на Харви - Боб Уайнстийн. В него Боб споделя, че явно Харви не си дава сметка каква травма е нанесъл на жените, на които се смята, че е посягал сексуално.

Какво се случи с Харви:

Преди да бъде уволнен от компанията Уайнстийн започва да търси подкрепа сред силните в Холивуд.

Сред тези, с които се свързва той, са Роналд Мейер – вицепредседател на NBC Universal, Тим Кук – изпълнителен директор на Apple, Тед Сарандос – ръководител на департамента за съдържанието на Netflix, създателят на Amazon Джеф Безос и милиардерът Майк Блумбърг.

„Бордът на изпълнителните директори мисли да ме освободи”, пише Уайнстийн.

„Единственото, за което моля, е да ми позволите да се оттегля и да се подложа на сериозна терапия, където и да е тя. Позволете ми да се преродя, като ми дадете втори шанс”.

След това Уайнстийн се допитва до най-добрия съветник на Джо Байдън.

In an email, Harvey Weinstein suggested that the actress Jennifer Aniston — who he believed had complained about him — should be killed.https://t.co/77w7GX7hZ9