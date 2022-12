Харви Уайнстийн с присъда от още 18 години затвор?

Х арви Уайнстийн вероятно ще се отърве с по-лека присъда, след като съдебните заседатели в Лос Анджелис не успяха да постигнат съгласие дали опозореният киномагнат е планирал отрано нападението си срещу жена, заради което вече бе осъден за изнасилване, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

BREAKING: Jurors have found Harvey Weinstein guilty of of rape at a Los Angeles trial in the latest moment of #MeToo reckoning.



Weinstein will now have a California prison sentence added to the more than 20 years he has left to serve in New York. https://t.co/Q3QBTXx9FA