Потвърдиха присъдата на Харви Уайнстийн за 23 години затвор

А пелативен съд в Ню Йорк потвърди присъдата на продуцента Харви Уайнстийн от 23 години лишаване от свобода заради изнасилване и сексуален тормоз, предаде Ройтерс.

Магистратите отхвърлиха аргументите на адвокатите му, че съдията по делото на по-ниска инстанция е допуснал няколко грешки в хода му.

Уайнстийн обжалваше присъдата, произнесена през февруари 2020 г., за сексуално посегателство над бившата му сътрудничка Мими Хейли и за изнасилването на актрисата Джесика Ман.

A New York court has upheld Harvey Weinstein’s rape conviction, rejecting the disgraced movie mogul’s claims that the judge at the landmark #MeToo trial prejudiced him by allowing women to testify about allegations that weren’t part of the criminal case. https://t.co/iD1qHIBZ7J