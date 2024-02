"Хамас" проучва проектопредложение от преговорите в Париж за примирие в Газа

П алестинската ислямистка групировка "Хамас" е получила проектопредложение от свиканите в Париж преговори за примирие в Ивицата Газа, включващо 40-дневно прекъсване на всички военни операции и размяна на палестински затворници срещу израелски заложници в съотношение 10 към един, съобщи за Ройтерс запознат с развоя на преговорите високопоставен източник.

Предложеното прекратяване на огъня предвижда болниците и пекарните в Газа да бъдат ремонтирани, в анклава всекидневно да влизат по 500 камиона с помощи и да бъдат доставени хиляди палатки и каравани за настаняване на разселените лица, посочи източникът.

In Paris, Israel and mediators reach outline for hostage deal pending Hamas approval. Progress made in negotiations to secure release of hostages. #Israel #Hamas #HostageDeal https://t.co/RjRQoqSLSr

Според проекта "Хамас" ще освободи 40 израелски заложници, включително жени, деца под 19 години, хора на възраст над 50 години, както и болните пленници, а в замяна Израел ще освободи около 400 палестински затворници и няма да ги арестува повторно, поясни източникът на Ройтерс.

Преговорите за примирие в Газа като че ли са най-сериозният опит от седмици за спиране на боевете в палестински анклав и за освобождаване на израелските и чуждестранни заложници.

Посредниците активизираха усилията си за прекратяване на огъня в Газа с надежда да предотвратят израелско нападение срещу град Рафах в южната част на Ивицата Газа, където са се подслонили над един милион разселени жители на анклава.

Israel signaled optimism about how hostage release talks were progressing after an Israeli delegation participated in negotiations in Paris with Egypt, the United States and Qatar, which serves as an intermediary for Hamas.https://t.co/xZ8bALsYXo