Военният кабинет на Израел одобри насоки за преговори с "Хамас"

С поред израелски медии на 25 февруари израелският военен кабинет е одобрил насоки за преговори с "Хамас" за размяна на заложници.

Този ход бе предприет след като в петък в Париж се проведоха разговори между представители на Израел, САЩ, Катар и Египет за обсъждане на сделка за размяна на заложници между Тел Авив и "Хамас".

Когато "Хамас" приеме тези насоки, Израел ще изпрати делегация в Катар за продължаване на преговорите за размяна на заложници, съобщи вестник "Йедиот Ахронот".

The Israeli war cabinet on Sunday approved guidelines for negotiations with #Hamas regarding a hostage exchange deal, according to Israeli media. #Israel #Gaza pic.twitter.com/QmIxuUREC9

Вестникът обаче не предоставя никакви подробности за тези насоки.

Според статията все още трябва да се обсъдят много подробности, включително условията на предложеното прекратяване на огъня, изтеглянето на израелските сили от Газа и връщането на разселените палестинци в северната част на Газа.

Смята се, че "Хамас" държи повече от 130 израелски заложници след трансграничната си атака на 7 октомври, докато Израел държи най-малко 8800 палестинци в своите затвори, според официални източници от двете страни.

