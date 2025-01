"Хамас" готова да освободи 34 заложници

В исокопоставен служител на "Хамас" заяви, че терористичната групировка е готова да освободи 34 заложници в „първата фаза“ на потенциална сделка за размяна на затворници съгласно списък, предоставен от Израел.

Palestinian militant group Hamas has approved a list of 34 hostages presented by #Israel to be exchanged in a possible #Gaza ceasefire deal, a group official tells Reuters.https://t.co/zW0M4KJtdW