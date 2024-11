„Хамас“ съобщи за смъртта на заложничка в Газа

В ъоръженото крило на палестинското ислямистко движение „Хамас“ обяви днес смъртта на заложничка, отвлечена по време на атаките от 7 октомври 2023 г., в зона на бойни действия в северната част на Газа, твърдение, което не е потвърдено от израелската армия, предаде Франс прес.

Абу Обейда, говорител на бригадите Езедин ал-Касам, посочи в прессъобщение, че възобновяването на прекъснатите от няколко седмици контакти с охраната на заложниците е позволило да се установи, че жената е била убита в зона на операции на израелската армия в северната част на палестинската територия.

Breaking: Hamas said an Israeli female hostage was killed in north Gaza area hit by Israel.https://t.co/k9IRNRXivX