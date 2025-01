"Хамас" разпространи кадри с израелска заложничка (ВИДЕО)

В ъоръженото крило на „Хамас“ разпространи видео на заложничка, държана в Ивицата Газа, предадоха световните агенции.

Видеото с продължителност от 3 минути и 30 секунди, чиято дата на записване не може да бъде проверена, показва млада жена, която говори призовава израелското правителство да действа, за да постигне освобождаването ѝ.

Hamas releases video showing sign of life from hostage Liri Albag

Заложничката е Лири Елбаг, която е израелка на 19 години. Тя беше похитена по време на атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Тогава Лири Елбаг е била военнослужеща в израелска база в Нахал Оз.

