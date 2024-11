"Хамас": Десетки убити при израелски въздушен удар в Газа

К онтролираните от "Хамас" власти в ивицата Газа съобщиха днес за десетки убити при израелски въздушен удар, предаде Франс прес.

Най-малко 26 души са загинали при атаката в Бейт Лахия, в северната част на палестинската територия, съобщи Гражданска защита. Смята се, че 59 човека са под руините на разрушена при удара пететажна сграда.

Гражданска защита съобщи за още 20 убити при израелски удари на други места в Газа.

Тези данни не са проверени по независим път.

Dozens reported killed after Israeli airstrike on residential building in north Gaza https://t.co/p5MfzkLCGc