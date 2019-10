Гръмотевични експлозии, взривиха огромни кранове в САЩ

Н яколко гръмотевични експлозии разтърсиха Ню Орлиънс, САЩ. Инженери предизвикаха крайната мярка, за да свалят два крана, които се извисяваха над частично срутения "Хард Рок" хотел.

Контролираните експлозии издигнаха огромни облаци прах и разтърсиха квартала.

След преценка на ситуацията се оказало, че безопасното демонтиране на строителните съоръжения е невъзможно.

NEW: Video of the controlled demolition of two cranes at the Hard Rock Hotel in New Orleans shows an explosion followed by one of the cranes falling to the ground. The other crane appeared to remain standing after the smoke cleared. https://t.co/j8qWmUwaJy pic.twitter.com/00IgdWjwEV