О сем души са загинали при срутване на жилищен блок в Западна Украйна, предаде агенция Ройтерс (Reuters), като се позова на службата за спешна помощ.

Death toll in west Ukraine building collapse rises to eight, including one child. https://t.co/5uwHAHxwlU pic.twitter.com/eXKpWW2JIo