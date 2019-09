И талианските власти затвориха пътища и евакуираха планински колиби, след като експерти предупредиха, че част от ледник на Монблан може да се срути.

От ледника може да се откъснат около 250 000 кубически метра лед. Това се случва, защото глобалното затопляне променя планината, по думите на кмета на близкия град Курмайор. Във вторник той подписва заповед за затваряне на пътища от италианската страна на Монблан, след като експерти предупреждават, че част от ледника се плъзга със скорост 50-60 см на ден.

Growing crack on the steep Planpincieux Glacier on the Grandes Jorasses 🏔️, Mont Blanc massif (Italy🇮🇹 side) according to @BBCWorld could release 250,000 cubic metres of ice if it breaks away. June to September images seen by #sentinel2 🛰️ @sentinel_hub #MontBlanc pic.twitter.com/dPNLZffvD1