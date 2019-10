Мост се срути в Тайван, заклещени моряци

М ост се срути в североизточен Тайван и падна върху риболовни лодки и бензинов танкер, акостирали под него, оставяйки екипажи моряци заклещени под отломките.

По данни на властите поне 10 души са ранени в инцидента в Нанфангао, на източния бряг на Тайван.

Няколко други пострадали са откарани в болница, а водолази търсят останалите, заклещени в лодките под отломките на моста.

В интернет бяха разпространени кадри, на които се вижда как пътят се разделя и пада върху поне три рибарски лодки отдолу, последвани от бензиновия танкер. По-късно танкерът избухва в пламъци, изпращайки гъст черен дим във въздуха.

Bridge collapse in Taiwan injures at least 14 people.



It smashed down on to fishing vessels moored underneath and sent a petrol tanker plummeting into the waterhttps://t.co/FtNjcH3vqy pic.twitter.com/f4P8VCOPFx — AFP news agency (@AFP) 1 октомври 2019 г.

Служители на бреговата охрана заявиха, че най-малко 14 души са ранени. Местни служители на пожарната казаха, че водачът на бензиновия танкер е сред отведените в болница.

Apparently a bridge collapsed in Yilan, Taiwan after being ravaged by a typhoon. 😮😮😮 pic.twitter.com/iS5nIm4Py6 — Watson Shen (@KamiliaHaraQoo) 1 октомври 2019 г.

140-метровият мост с една арка е построен през 1998 г. и поддържа трафика над натовареното рибарско пристанище. Причината за срутването му все още не е ясна.

Ройтерс отбелязва обаче, че метеорологичните условия не са били предпоставка. В понеделник вечер Тайван беше поразен от тайфун, донесъл силни дъждове и ветрове на части от източния бряг.

The bridge collapased when an oil tanker was crossing over the structure and the vehicle fell to the ground and caught fire https://t.co/RbEP3uJDYQ — New York Times World (@nytimesworld) 1 октомври 2019 г.

