Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Г регъри Бовино, старши командир в Пограничната служба на САЩ (Border Patrol), който ръководи федералната операция по имиграционен контрол в Минеаполис, ще бъде преназначен извън града, според информации, цитиращи анонимни източници, предава Al Jazeera ​.

Неговото очаквано оттегляне идва на фона на засиленото внимание към федералната акция, след като през последните седмици станаха две фатални стрелби, при които агенти по имиграцията застреляха протестиращата Рени Никъл Гуд и медицинската сестра от интензивно отделение Алекс Прети в града.

Ето какво се знае:

В продължение на седем месеца Бовино е ключова фигура в имиграционната офанзива на правителството на САЩ.

Той привлече национално внимание миналото лято, след като помогна да се ръководи голяма операция в Лос Анджелис, довела до над 5000 ареста. Оттогава Бовино наблюдава подобни операции в няколко града, управлявани от демократи, включително Чикаго, Шарлот, Ню Орлиънс и Минеаполис.

Освен работата си на терен, Бовино изгради силен публичен образ, често споделяйки видеа от операции и използвайки социалните медии, за да популяризира агентите си и да отговаря на критиците - стил, който го направи видим и противоречив.

В Минеаполис видеа на Бовино, който се разхожда по улиците в дълго зелено палто в стил военен командир, крещейки на протестиращите да се отместят, предизвикаха сравнения с "фашистка" естетика, включително от някои немски коментатори.

По време на операцията "Metro Surge", акция на имиграционната служба ICE, която доведе до сериозни противоречия след двете фатални стрелби, Бовино стана най-видимият федерален служител. Първо беше застреляна Гуд в началото на януари, а по-късно Прети, 37-годишна медицинска сестра, бе убита от агенти на Border Patrol.

След стрелбата по Прети Бовино защити действията на агентите, твърдейки, че Прети "е искал да нанесе максимални щети".

"Фактът, че те са добре обучени, предотврати всякакви насочени стрелби по служителите на реда, така че браво на нашите правоохранителни органи, че го неутрализираха преди да успее да направи това", каза Бовино пред CNN.

Очевидци, местни официални лица и семейството на Прети оспорват това твърдение, заявявайки, че тя е държала телефон, а не оръжие, когато е била застреляна.

The #MeanGreen is patrolling Minneapolis through the cold, through the snow, and through it all arresting illegal aliens until the mission is accomplished. We're here and we're making the city safe.❄️✅#DHS #CBP #USBP #BorderPatrol #OpMetroSurge #Minneapolis #Minnesota pic.twitter.com/Y5aKB91eCs — Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino (@CMDROpAtLargeCA) January 23, 2026

Кой е Грег Бовино?

Бовино е роден в Калифорния през март 1970 г. и израснал в Северна Каролина.

Интересът му към правоохранителните органи се е формирал още от ранна възраст. В интервю миналата година сестра му Натали припомни колко силно е реагирал на телевизионния сериал The Border, фокусиран върху Пограничната служба на САЩ.

"Грег беше толкова въодушевен, защото обичаше твърдостта и ценностите на всички тези ветерани", каза тя пред британския The Times of London.

Според доклад на Chicago Sun-Times, баща му, Майк Бовино, е бил замесен във фатална катастрофа през 1981 г., при която е загинала млада жена, след като "пиян удря камиона си челно в колата ѝ".

Съдебни документи показват, че съдията е наредил Майк Бовино да излежи присъда в държавен затвор "за лечение на алкохолизма си". Той излежава четири месеца, а според доклада, делото е принудило продажбата на фамилния бар и имота, на който се намира. Майката на Грег, Бети Бовино, по-късно подава молба за развод и получава попечителство над трите им деца.

Бовино се присъединява към US Border Patrol през 1996 г., започвайки кариерата си в "Ел Пасо", Тексас, ключов център за контрол на границата.

През следващото десетилетие се изкачва в ръководни позиции в югозападната част на страната, включително в Аризона и Калифорния, както и в Ню Орлиънс на югоизток.

През последните години Бовино се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на имиграционния контрол в САЩ след завръщането на Тръмп в Белия дом.

Chief Gregory Bovino has NOT been relieved of his duties. As @PressSec stated from the White House podium, @CMDROpAtLargeCA is a key part of the President’s team and a great American. https://t.co/qj3E9B8uzg — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 27, 2026

Бил ли е уволнен Бовино?

Пресслужбата на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) с говорител Триша Маклафлин отхвърли слуховете за уволнение, като публикува в X:

"Шефът Грегъри Бовино НЕ е освободен от длъжността си."

“I am sending Tom Homan to Minnesota tonight. He has not been involved in that area, but knows and likes many of the people there. Tom is tough but fair, and will report directly to me...” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/VMTijN2Eh9 — The White House (@WhiteHouse) January 26, 2026

Кой е Том Хоуман - "граничният цар" на Тръмп, изпратен в Минеаполис?

Въпреки това, Бовино вече не ръководи дейностите на ICE в Минесота.

Вместо това президентът Доналд Тръмп е натоварил Том Хоуман, така наречения "граничен цар", да поеме контрола върху имиграционната офанзива в средния запад.

Хоуман е дългогодишен служител по имиграцията с над четири десетилетия опит в контрола на границите и имиграционните операции. По време на администрацията на Барак Обама той ръководи звеното за изпълнение и депортации на ICE, отговарящо за откриване на лица с депортационни заповеди и тяхното изгонване от страната.

През 2015 г., когато Обама е президент, Хоуман получава Presidential Rank Award, една от най-високите награди за старши държавни служители.

Според съобщения, по време на пенсионирането си през януари 2017 г., Хоуман е бил помолен от избрания тогава министър на вътрешната сигурност Джон Кели да остане в ICE. Той приема след уикенд размисъл и става ключова фигура в първата администрация на Тръмп през четирите бурни години.

.@PressSec: "Mr. Homan is someone who has been lauded for many, many decades for his experience working in law enforcement... I would remind everyone in this room that it was Former President Barack Hussein Obama who awarded a medal to Mr. Homan." pic.twitter.com/E3OftYAxfj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 26, 2026

Депортациите по време на Обама и Тръмп

През 2013 г., при Обама, САЩ извършват 432 000 депортации, най-високата годишна цифра от началото на воденето на статистика, до 2025 г. Депортациите при първата администрация на Тръмп никога не надхвърлят 350 000.

През декември 2025 г. DHS обявява, че администрацията на Тръмп е депортирала над 600 000 души през първите 11 месеца на втория си мандат, а други 2,5 милиона са се "самоизселили" - доброволно са напуснали страната. Така за първи път от десетилетия САЩ отчитат отрицателен чист имиграционен баланс.

Greg Bovino has been fired and is moving to California. I have made it clear that when I’m Governor, anyone who terrorized immigrants will not be hired by the state.



Good luck finding a job. pic.twitter.com/n4VECDa9LG — Eric Swalwell (@ericswalwell) January 27, 2026

Ролята на Хоуман и контролната му функция в Минесота

Хоуман, назначен да контролира граничната сигурност във втория мандат на Тръмп, е централна фигура в имиграционната офанзива. С новото си назначение в Минесота обхватът на неговите действия се разширява, включително към противоречиви акции на ICE далеч от южната граница.

"Изпращам Том Хоуман в Минесота тази вечер", написа Тръмп в Truth Social.

"Той не е бил ангажиран в този район, но познава и харесва много от хората там. Том е строг, но справедлив и ще докладва директно на мен", добавя президентът.

A demotion and a quiet retirement aren’t justice. They’re an escape hatch.



Greg Bovino oversaw a killing, helped shield the shooter, pushed unverified claims, and obstructed transparency.



That’s criminal conduct and it demands arrest, charges, and prosecution. pic.twitter.com/TYpkYptcih — Brian Allen (@allenanalysis) January 27, 2026

Каква е позицията на Хоуман по имиграцията?

Когато е назначен за "граничен цар", Хоуман е възприеман като фигура, която споделя твърдата политика на Тръмп и притежава значителен практически опит в имиграционните операции.

Той разглежда нелегалната имиграция като черно-бяла и не се извинява за политиката на Тръмп, насочена към всички лица без документи.

"Ако сте в страната незаконно, трябва да се притеснявате", каза той в интервю за Associated Press през 2018 г.

We the people want Greg Bovino reinstated back to his job @CBPCommissioner pic.twitter.com/8mzp5hevJJ — Politics1776 (@CaraGrace23) January 26, 2026

Скандали около Хоуман

Самият Хоуман е бил обвинен в незаконни действия, през септември 2024 г. се твърди, че е бил записан да приема чанта с 50 000 долара в брой от прикрити агенти на ФБР. Хоуман и Белият дом на Тръмп отричат обвиненията, но администрацията досега не е обяснила какво се е случило с парите.