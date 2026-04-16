Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Ц ените на горивата във Франция продължават да растат на фона на глобалното напрежение и поскъпването на петрола. Правителството в Париж вече подготвя спешни мерки в опит да ограничи удара върху потребителите.

Сред обсъжданите решения е въвеждането на таван на печалбите на бензиностанциите, така че да се ограничат надценките и крайните цени на колонките. Не се уточнява какъв процент точно да е таванът, но идеята е печалбата на литър бензин да не бъде по-висока от тази преди кризата, което означава между 1 и 4 евроцента.

Паралелно се засилват проверките в сектора, а се обсъждат и допълнителни механизми за стабилизиране на пазара.

Мерките обаче срещат сериозен отпор от бизнеса, който предупреждава, че подобна намеса може да доведе до загуби и напрежение в сектора. Бензиностанциите и веригите казват, че и в момента работят с много ниски маржове и на практика са близо до загуба при новите цени на горивата.

Какво се случва в Европа?

Средните цени за Европейския съюз в момента варират значително:

Бензин А95: средно около €1.80/л

Дизел: средно около €2.04/л

Най-скъпо остава горивото в Нидерландия и Дания, където дизелът често надхвърля €2.10, докато Малта запазва позицията си на „оазис“ с едни от най-ниските цени в Общността.

Пътят на българина: Къде да заредим най-изгодно?

Ако планирате пътуване с автомобил през пролетните празници, е важно да предвидите бюджета си според разликите в цените на съседите ни. Към април 2026 г. ситуацията по границите остава динамична, но някои тенденции са категорични.

Най-евтино за българския шофьор остава в Турция, където въпреки инфлационните процеси, бензинът и дизелът се движат в границите на 1.10 – 1.20 евро. Това прави южната ни съседка безспорен лидер по достъпност. Подобна е ситуацията и в Северна Македония – там цените са закотвени около 1.25 – 1.30 евро за литър, което я прави идеална спирка за презареждане преди влизане в по-скъпите зони на ЕС.

В Гърция ценовата ножица е по-широка. Докато на континента бензинът се продава за около 1.78 – 1.85 евро, по островите цената лесно прескача тези нива. Традиционно обаче дизелът в Елада е по-евтин от бензина (около 1.65 евро), което е добра новина за собствениците на по-тежки автомобили.

По-различна е картината на запад и север. В Сърбия дизелът остава скъп, като на места достига до 1.83 евро, докато бензинът е малко по-достъпен – около 1.55 – 1.62 евро. Нашите северни съседи в Румъния поддържат сравнително балансирани нива, сходни със сръбските – между 1.55 и 1.65 евро и за двата типа гориво, без резки амплитуди между отделните региони.

Кратък наръчник за пътуващия:

Гърция: Дизелът остава по-изгоден от бензина, но по островите цените винаги са с 10-15% по-високи от тези в Солун или Атина.

Турция: Остава най-евтината дестинация за зареждане, благодарение на валутния курс, въпреки че местните данъци често се променят.

Сърбия: Внимавайте с дизела – там той е значително по-скъп от бензина и цената му се доближава до средноевропейските нива.

Северна Македония: Остава отличен вариант за пълнене на резервоара преди влизане в Гърция или Сърбия.