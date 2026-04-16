Свят

Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Докато френското правителство влиза в открита битка с високите цени по бензиностанциите, разликите по Балканите се задълбочават

16 април 2026, 11:45
Ц ените на горивата във Франция продължават да растат на фона на глобалното напрежение и поскъпването на петрола. Правителството в Париж вече подготвя спешни мерки в опит да ограничи удара върху потребителите. 

Сред обсъжданите решения е въвеждането на таван на печалбите на бензиностанциите, така че да се ограничат надценките и крайните цени на колонките. Не се уточнява какъв процент точно да е таванът, но идеята е печалбата на литър бензин да не бъде по-висока от тази преди кризата, което означава между 1 и 4 евроцента.

Паралелно се засилват проверките в сектора, а се обсъждат и допълнителни механизми за стабилизиране на пазара.

Мерките обаче срещат сериозен отпор от бизнеса, който предупреждава, че подобна намеса може да доведе до загуби и напрежение в сектора. Бензиностанциите и веригите казват, че и в момента работят с много ниски маржове и на практика са близо до загуба при новите цени на горивата.

Какво се случва в Европа?

Средните цени за Европейския съюз в момента варират значително:

  • Бензин А95: средно около €1.80/л
  • Дизел: средно около €2.04/л

Най-скъпо остава горивото в Нидерландия и Дания, където дизелът често надхвърля €2.10, докато Малта запазва позицията си на „оазис“ с едни от най-ниските цени в Общността.

Пътят на българина: Къде да заредим, преди да стигнем целта?

Ако планирате пътуване с автомобил през пролетта, ето как изглежда ситуацията в държавите, през които преминаваме най-често:

Ако планирате пътуване с автомобил през пролетните празници, е важно да предвидите бюджета си според разликите в цените на съседите ни. Към април 2026 г. ситуацията по границите остава динамична, но някои тенденции са категорични.

Най-евтино за българския шофьор остава в Турция, където въпреки инфлационните процеси, бензинът и дизелът се движат в границите на 1.10 – 1.20 евро. Това прави южната ни съседка безспорен лидер по достъпност. Подобна е ситуацията и в Северна Македония – там цените са закотвени около 1.25 – 1.30 евро за литър, което я прави идеална спирка за презареждане преди влизане в по-скъпите зони на ЕС.

В Гърция ценовата ножица е по-широка. Докато на континента бензинът се продава за около 1.78 – 1.85 евро, по островите цената лесно прескача тези нива. Традиционно обаче дизелът в Елада е по-евтин от бензина (около 1.65 евро), което е добра новина за собствениците на по-тежки автомобили.

По-различна е картината на запад и север. В Сърбия дизелът остава скъп, като на места достига до 1.83 евро, докато бензинът е малко по-достъпен – около 1.55 – 1.62 евро. Нашите северни съседи в Румъния поддържат сравнително балансирани нива, сходни със сръбските – между 1.55 и 1.65 евро и за двата типа гориво, без резки амплитуди между отделните региони.

Кратък наръчник за пътуващия:

Гърция: Дизелът остава по-изгоден от бензина, но по островите цените винаги са с 10-15% по-високи от тези в Солун или Атина.

Турция: Остава най-евтината дестинация за зареждане, благодарение на валутния курс, въпреки че местните данъци често се променят.

Сърбия: Внимавайте с дизела – там той е значително по-скъп от бензина и цената му се доближава до средноевропейските нива.

Северна Македония: Остава отличен вариант за пълнене на резервоара преди влизане в Гърция или Сърбия.

Последвайте ни

По темата

biss.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медведев: Заводи за дронове в Европа могат да станат цели на Русия

Москва публикува списък с предприятия в Европа, свързани с производство на дронове за Украйна

Свят Преди 21 минути

Изявленията идват след публикуван списък с предприятия в ЕС и съюзнически държави

Робърт Кенеди младши

От китове с резачка до мечета в парка: Тайните на Робърт Ф. Кенеди

Свят Преди 22 минути

Странен разказ за високопоставения здравен служител е разкрит в новата книга „RFK Jr.: The Fall and Rise“, написана от журналистката Изабел Винсент, която се е позовала на широк кръг източници, включително лични дневници, водени от него, докато е живял в Ню Йорк между 1999 и 2001 г.

Снимката е илюстративна

Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи

България Преди 40 минути

Българското интернет пространство потъна в скръб след новината за кончината на харизматичния котарак Румен. Любимецът на хиляди си отиде на 9-годишна възраст, оставяйки след себе си стотици истории и незабравимия си поглед към света.

Дара Екимова представя „Броя звезди" – емоционална изповед и начало на нов албум

Дара Екимова представя „Броя звезди“ – емоционална изповед и начало на нов албум

Любопитно Преди 40 минути

Дара Екимова сподели новия си проект „Броя звезди“ – авторска поп-трап изповед за пропуснатите мигове, която бележи началото на предстоящия ѝ втори албум. Песента е много важна за Дара Екимова, както самата тя признава, защото е вътрешно преобръщане

Йотова: Да атакуваш Конституцията означава да атакуваш фундамента на държавата

Конституционният съд отбеляза 35 години от създаването си във Велико Търново

България Преди 52 минути

Създаването на Конституционен съд става възможно след приемането на 12 юли 1991 г. от Великото народно събрание на Конституция на Република България

Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Геополитическото „влакче на ужасите“: Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Свят Преди 54 минути

Кристалина Георгиева предупреди, че конфликтът в Близкия изток рискува да предизвика тежка глобална криза с прекъсване на веригите за доставки, рязък скок на цените на енергията и храните и по-висока инфлация, като призова правителствата към спешни мерки за ограничаване на търсенето и централните банки

Нови случаи на морбили в страната

МЗ: Нови случаи на морбили са регистрирани в страната

България Преди 1 час

Общият брой на заболелите е 132 души

Снимката е илюстративна

Ледена „бомба“ от небето: Огромен къс проби покрив на къща и падна върху диван в Калифорния

Свят Преди 1 час

FAA разследва шокиращ инцидент под самолетната траектория на летището в Лос Анджелис. Жители на Уитиър са в стрес, след като мръсен леден блок премина през тавана им със звук на експлозия, повдигайки въпроси за авиационната безопасност

Шеф Иван Манчев: Нашите ми купиха "Балканче", а аз разпродадох частите! (ВИДЕО)

Шеф Иван Манчев: Нашите ми купиха "Балканче", а аз разпродадох частите! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

В новия епизод на подкаста „Елизабетско“ Иван Манчев сваля престилката на телевизионен шеф и показва човека зад името – директен, амбициозен и без страх да казва истината, дори когато тя не е удобна

Делегацията на КРИБ с посланик Джон Хърбст, бивш посланик на САЩ в Украйна и директор на Центъра за Евразия към Атлантическия съвет

Визита в САЩ укрепва контактите на КРИБ с държавни институции, мозъчни тръстове, университети и финансови инвеститори

България Преди 1 час

Делегация на работодателската организация проведе серия от срещи в Държавния департамент и водещи институти във Вашингтон. Акцент в разговорите бяха енергийната диверсификация през Вертикалния газов коридор, борбата с хибридните заплахи и разширяването на присъствието на българския бизнес на пазара в САЩ

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

България Преди 1 час

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Технологии Преди 2 часа

Android има много възможности, като някои от тях могат да ни спестят доста време, ако ги използваме правилно и редовно. Повечето от тях са малко познати на хората, които пропускат да се възползват от пълния потенциал на своя смартфон

Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

Свят Преди 2 часа

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Свят Преди 2 часа

Огънят в „Вива Енерджи“ в Гийлонг засегна част от производството на горива

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Свят Преди 2 часа

Нарастващите надежди на американски официални лица, консервативни анализатори и експерти, че блокадата може да пречупи Иран, се основават на предположение, което многократно е подвеждало САЩ в Близкия изток

Peugeot 308 обезличава голяма част от конкурентите си (тест драйв)

Peugeot 308 обезличава голяма част от конкурентите си (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Моделът продължава да залага на най-силното си оръжие – дизайнът, за да удължи живота на един от основополагащите модели в гамата си, докато Жил Видал въведе новия дизайнерски език на марката

Всичко от днес

От мрежата

