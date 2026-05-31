Свят

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Ограниченията се въвеждат първоначално за период от 30 дни

31 май 2026, 17:23
Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите
Източник: iStock

Н азначените от Русия власти на окупирания Кримски полуостров ограничиха продажбите на бензин след украински удари с дронове по петролни съоръжения, предаде ДПА.

Ръководителят на т. нар. Република Крим Сергей Аксьонов обяви, че зареждането с по-качествения безоловен бензин А-95 ще бъде приоритет за обществения и социалния транспорт. Обикновените граждани ще имат право да зареждат само със специални талони, но без ограничения за количеството.

За по-обикновения бензин А-92 обаче е въведен таван от 20 литра на автомобил. Освен това пълненото на туби става забранено.

Ограниченията се въвеждат първоначално за период от 30 дни.

Аксьонов обяви новите мерки вчера на фона на разпространението в интернет на видеоклипове с дълги опашки пред бензиностанциите в Крим, отбелязва ДПА.

Полуостровът на Черно море служи като база за снабдяване на руските войски в Южна Украйна след началото на войната през 2022 г. В резултат на това Крим все по-често подлаган от украинските въоръжени сили на удари с дронове и ракети, като приоритетни мишени са петролните съоръжения, посочва ДПА.

Източник: БТА/Николай Станоев    
Крим бензин гориво ограничения война в Украйна петролни съоръжения Сергей Аксьонов дронове безоловен бензин енергийна криза
Последвайте ни
Златна буря във Варна! Феноменалната Стилияна Николова пак е на върха

Златна буря във Варна! Феноменалната Стилияна Николова пак е на върха

Край на евтината сянка в Гърция: На Халкидики сменят правилата на плажа

Край на евтината сянка в Гърция: На Халкидики сменят правилата на плажа

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Любопитни хранителни навици на котките

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 4 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 4 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Свят Преди 14 минути

Германия все още не е потвърдила официално доставката

.

Франция поиска "спешно заседание" на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Ливан

Свят Преди 1 час

Това обяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро

,

Израел превзе историческа крепост в Ливан и вдигна флага си

Свят Преди 2 часа

Израелските сили използват замъка "Бофор" като база по време на окупацията на Южен Ливан, продължила две десетилетия и приключила през 2000 г.

Челен сблъсък парализира Подбалканския път край „Стражата“: Кола се заби в камион

Челен сблъсък парализира Подбалканския път край „Стражата“: Кола се заби в камион

България Преди 3 часа

По предварителни данни лек автомобил, управляван от водач на над 85 години, навлязъл в насрещната лента за движение и се ударил в камион

Грешката, която всички правим в жегите: Отворени или затворени трябва да са прозорците?

Грешката, която всички правим в жегите: Отворени или затворени трябва да са прозорците?

Любопитно Преди 4 часа

Експерти съветват за намаляване на топлинния приток към сградата през горещите месеци. Топлината идва основно от слънчевата светлина и горещия въздух. Затова е важно да се намали топлинното натрупване, като се избягва и „парниковият ефект“

.

След 700 години в тайна: Продават уникален средновековен ръкопис за крал Артур и Мерлин

Любопитно Преди 4 часа

Той е един от най-ранните документи, които разказват легендата за крал Артур и търсенето на Свещения граал

Полиция в Париж след края на финала на Шампионска лига

Кървава нощ в Париж: Стотици арестувани и труп след финала на Шампионска лига

Свят Преди 4 часа

Общо 219 души са ранени при сблъсъци между футболни фенове и полицията, осем от тях са в тежко състояние

Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

България Преди 5 часа

Минималната пенсия ще бъде увеличена от 322.37 евро на 347.51 евро от 1 юли 2026 г. Всички пенсии по правило се осъвременяват ежегодно от тази дата, но минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се определя в бюджета на Държавното обществено осигуряване

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

България Преди 5 часа

На територията на цялата област е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и на съхранението и разпространението на наркотични вещества

Планината Рейнир

„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ

Свят Преди 5 часа

Учени предупреждават, че вулканът Маунт Рейнир (Mount Rainier) в щата Вашингтон може да отпуши катастрофално кално свлачище, което има потенциала да опустоши три големи града в рамките на броени минути

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любопитно Преди 6 часа

Съкровището се състои от 2970 сребърни монети, за които се смята, че са заровени около 1047 г. Те носят имената на владетели като Етелред II, Ото III, Харалд Хардрада и легендарния крал Кнут

Тиранозавър рекс

Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

Любопитно Преди 6 часа

Независимо от малките си ръце, T. rex се смята за най-големия сухоземен хищник на Земята. Той е достигал над 12 метра дължина, тежал е между 8 и 14 тона и е могъл да смазва кости със сила над 5400 килограма

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

България Преди 6 часа

Огънят е тръгнал в събота следобед от кухнята, сигнал за инцидента е подаден минути след 14:00 ч.

Социалният министър Наталия Ефремова

Какво следва за помощите за гориво, детските и пенсиите - говори социалният министър

България Преди 6 часа

Голямото завръщане: Дичо и Митко Кърнев от D2 в откровен разказ за раздялата

Голямото завръщане: Дичо и Митко Кърнев от D2 в откровен разказ за раздялата

Любопитно Преди 7 часа

След години на медийно мълчание, недоизказани думи и десетки градски легенди защо емблематичният тандем на D2 се разпадна на върха на славата си, основателите на групата застанаха един до друг

<p>Държана под ключ в &bdquo;Люлин&ldquo; от раждането си: Говори едно от децата заложници</p>

Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници

България Преди 7 часа

Преди 8 години една история потресе България. Възрастен мъж беше убит, след като разказа пред предаването „Съдебен спор”, че внучките му са заложници на собствените си родители

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg
1

Юни идва с опасни летни бури с градушки

sinoptik.bg

30 години по-късно: Класът на Стефан Данаилов отново се събра

Edna.bg

Преди да стане принцеса: непоказвани снимки разкриват живота на Даяна далеч от двореца

Edna.bg

Ансамбълът ни остана без медал на Европейското първенство във Варна

Gong.bg

Героят на Лудогорец благодари на феновете и обяви: Догодина ще сме шампиони!

Gong.bg

До 37 градуса и валежи около нормата през юни

Nova.bg

Списание "Ролинг стоун": България има поп звезда, която е по-стойностна от италианските

Nova.bg