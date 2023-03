Голи на басейн? В Берлин вече е позволено

Ж ените в Берлин вече могат да плуват без горнище в обществените басейни на града, ако решат - също както мъжете.

Въведената тази седмица мярка е не само стъпка напред към равенството между половете в германската столица, но и симптом за любовта на Германия към Freikoerperkultur - буквално преведено като "култура на свободното тяло" - която води началото си от края на XIX век.

Властите в Берлин предприеха действия, след като през декември 2022 г. плувкиня заяви, че е била възпрепятствана да посещава един от градските басейни, без да покрива гърдите си. Жената подаде жалба до службата на градския омбудсман към сенатския отдел за правосъдие, многообразие и антидискриминация.

Властите се съгласиха, че жената е станала жертва на дискриминация, и тази седмица заявиха, че всички посетители на басейните в Берлин, включително жените и тези, които се определят като небинарни, могат да ходят без горнище.

Women Can Now Swim Topless In Berlin's Swimming Pools, The Move Reflects Germany's Tradition Of Nudity🇩🇪🌊😳👙 pic.twitter.com/ZcRIvA7Wwd

Това се случва след подобен инцидент в берлински аквапарк през лятото на 2021 г. Французойката Габриел Лебретон поиска финансова компенсация от града, след като охранителите ѝ наредиха да напусне помещението, когато отказа да покрие гърдите си.

Тя е била с петгодишния си син, когато се е случил инцидентът. В разговор с германския вестник Die Zeit по онова време тя разказва защо смята, че става дума за полова дискриминация: "За мен - и аз уча на това сина си - не, няма такава разлика. И за мъжете, и за жените гърдите са вторичен полов признак, но мъжете имат свободата да свалят дрехите си, когато е горещо, а жените - не."

Правителството на провинция Берлин потвърди този ход в съобщение за пресата в четвъртък. "В резултат на успешна жалба за дискриминация берлинските заведения за къпане в бъдеще ще прилагат своите правила за къпане и къпане по равнопоставен начин по отношение на пола", се казва в изявлението.

Ръководителят на службата на омбудсмана д-р Дорис Либшер приветства този ход като стъпка напред за равенството между половете в града.

"Омбудсманът много приветства решението на баничарниците, защото то създава равни права за всички берлинчани, независимо дали са мъже, жени или небинарни, и защото създава правна сигурност и за персонала в баничарниците", каза тя.

Жителката на Берлин Ида - която помоли да не назовава фамилното си име - приветства разхлабването на ограниченията, като същевременно се пита какво наистина ще допринесе за равенството между половете.

Berlin To Allow All Swimmers To Go Topless At Public Pools After Equality Rule. pic.twitter.com/NdwedNTB7z