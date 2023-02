Племе в Намибия посреща гостите си със секс

Х ората от племената овахимба и овазимба в областите Кунене и Омусати в Северна Намибия имат запазена култура, която не се поддава на западното влияние и агитация. При население от над 50 000 души жените се занимават ежедневно с доене на крави, грижи за децата и други обширни задължения, докато мъжете отиват на лов, като понякога заминават за продължителен период от време.

Богатството на тези номади се определя от броя на добитъка, който човек притежава.

Практиката да се предлага съпруга на гост не се поддържа никъде другаде освен в регионите Кунене и Омусати в Северна Намибия. Хората са полигамни и момичетата се омъжват веднага щом достигнат полова зрялост. Те се съпротивляват на атрибутите на съвременния живот.

#uot



Did you know ??



The Himba tribe of Namibia 🇳🇦 south west of Africa gives sex for free to their guests



A man offer his wife to the guest for entertainment and pleasure to make them feel comfortable it's part of their culture #knowafrica pic.twitter.com/2PD1DrDTQY