Възстановяването на "Титан": Експерти твърдят, че могат да се сглобят останките

Р азследващите трагедията с кораба "Титан" могат да сглобят части от кораба, които са били извадени от морското дъно, за да установят слабостите, които са довели до имплозията му.

В сряда следобед на брега бяха извадени няколко разпознаваеми части, включително носът на подводницата и голям панел, който изглежда е от опашната ѝ част.

Откритията изненадаха експертите, които подозираха, че "Титан" е бил унищожен, когато е претърпял "катастрофална имплозия" с петима души на борда по време на пътуването към останките на "Титаник".

Смята се, че титановите компоненти на кораба са издържали по-добре на бедствието, докато по-слабите части от въглеродни влакна - включително корпусът - е по-вероятно да са били раздробени на малки парчета.

Том Мадокс, главен изпълнителен директор на "Underwater Investigators", заяви пред DailyMail.com: "Много от нас подозираха, че в случай на тази катастрофална повреда, тази имплозия, много от частите ще се разпаднат, особено частите, които не са от титан, което, разбира се, ще направи разследването много по-трудно".

Смята се, че титаниевите части вероятно са претърпели по-малко щети при имплозията в сравнение с по-слабите елементи от въглеродни влакна

Debris from the lost submersible Titan has been returned to land after a fatal implosion during its voyage to the wreck of the Titanic captured the world's attention last week. https://t.co/RXyF9K6c4p — Brad Porcellato (@BradPorcellato) June 29, 2023

"Ще го върнат обратно, както могат", каза той. 'Не мисля, че има наръчник за това, знаете, няма ръководство, това е нещо ново. Според мен те ще трябва да напишат книгата в процеса на работа, но ще използват предишния си опит и знания, за да го направят.

Други фрагменти, извадени днес от океана, разкриват кабели и проводници и изглежда показват някои от другите вътрешни системи на Титан.

Експертите, които предупредиха за безопасността на "Титан" преди катастрофата, заявиха, че корпусът му от въглеродни влакна, в който са се намирали петимата членове на екипажа, е бил неговата "ахилесова пета", тъй като материалът не се счита за подходящ за гмуркания на дълбочините, достигнати от кораба.

Режисьорът на "Титаник" Джеймс Камерън, известен изследовател на морските дълбини и експерт по подводните съдове, заяви по-рано, че корпусът вероятно е бил разбит на "много малки парчета" при инцидента.

"Ако трябва да заложа пари за това какво ще бъде заключението [на разследването], ахилесовата пета на подводницата е композитният цилиндър, който е бил основният корпус, в който са били хората", каза той.

"Имаше две титаниеви крайни капачки на всеки край. Те са сравнително непокътнати на морското дъно. Но този композитен цилиндър от въглеродни влакна сега е само на много малки парчета. Всичко е забито в една от полусферите. Съвсем ясно е, че именно това се е провалило.

Частите, извадени от океана, изглежда съвпадат с наблюденията на Камерън, включително и с това, че по-голямото парче е било титановата обвивка на кораба. Сега следователите ще работят, за да потвърдят какво представлява всяко парче.

Мадокс добави: "Това е ужасна катастрофа и ние съжаляваме за всички, които загубиха живота си. Но ако успеем да намерим нещо положително, като открием къде са били точките на повреда, разберем какво се е случило и избегнем това в бъдеще, това е ключът.

Той заяви, че разследването може да отнеме година или повече и вероятно ще бъде изключително трудна задача.

"Това не е като да счупиш ваза или чаша, да намериш всички парчета и да ги сглобиш, за да добиеш представа, може би ти липсват няколко малки парчета.

"В този случай не само не сме сигурни, че всички части ще бъдат извадени. Но не сме сигурни и за конкретния вид щети, които са били причинени от това.

"Със сигурност, като се огледат кабелите, водопроводните инсталации и други подобни неща, те могат да видят дали е имало точки на напрежение".

През последните години бяха изразени редица опасения относно корпуса от въглеродни влакна на плавателния съд - цилиндърът, в който са се намирали петимата загинали членове на екипажа - и илюминатора му, за който се твърди, че не е бил сертифициран за дълбочините, на които се е осмелил "Титан".

Главният изпълнителен директор на компанията, Стоктън Ръш, дори заяви, че конструкцията от въглеродни влакна нарушава "правило", и беше обвинен, че е пренебрегнал опасенията на собствения си персонал.

Debris from the Titan submersible, destroyed in an implosion that killed all five people aboard, was recovered along with presumed human remains and brought ashore to Canada for examination, the US Coast Guard said https://t.co/zh28xdVnOU pic.twitter.com/TByP8hd738 — Reuters (@Reuters) June 29, 2023

Ръш, който загива при инцидента с "Титан", казва във видеоклип, публикуван в интернет през 2021 г.: "Въглеродните влакна и титанът, има правило, че това не се прави - ами аз го направих".

През 2020 г. той също така казва, че корпусът "показва признаци на циклична умора".

Въглеродните влакна са предразположени към разслояване - процес, при който даден материал се разпада на слоеве, докато е подложен на натиск.

Преди това Камерън заяви: "Начинът, по който се поврежда, е да се разслоява. Трябва да имате корпус, корпус под налягане, изработен от съседен материал като стомана или титан, което е доказан стандарт.

"Тази подводница на OceanGate е имала сензори от вътрешната страна на корпуса, които са ги предупреждавали, когато той е започвал да се пропуква. И аз мисля, че ако това е вашата представа за безопасност, то вие го правите погрешно. И те вероятно са имали предупреждение, че корпусът им започва да се разслоява, и той е започнал да се пука...'

От OceanGate не са коментирали докладите за опасенията за безопасността на Titan след инцидента.

Компанията се е похвалила в рекламни материали с "мониторинга на състоянието на корпуса в реално време" на Titan, който постоянно проверявал целостта на плавателния съд по време на гмуркането.

Системата е използвала акустични сензори и тензометрични датчици, за да "анализира ефектите от промяната на налягането върху плавателния съд, докато подводницата се гмурка по-дълбоко, и точно да оцени целостта на конструкцията".

Но юридическите документи разкриват, че Лохридж, бившият директор на морските операции, "изрази загриженост, че това е проблематично, тъй като този вид акустичен анализ ще покаже само когато даден компонент е на път да се повреди - често милисекунди преди имплозията - и няма да открие съществуващи дефекти преди да се окаже натиск върху корпуса".

Бреговата охрана на САЩ започна разследване на причината за подводната имплозия, която разруши "Титан".

US Coast Guard says 'presumed human remains' have been found in wreckage of Titan sub https://t.co/WDUaT7liGw pic.twitter.com/2s8d51HOqA — Daily Mail Online (@MailOnline) June 29, 2023

Експертите многократно изразяваха опасения за безопасността, като твърдяха, че плавателният съд не е бил подходящ за огромните дълбочини, на които е пътувал. Критиците заявиха, че корпусът му от въглеродни влакна не е бил подходящ за целта, а също така алармираха за визьора му, който не е бил сертифициран за такива дълбочини.

Бреговата охрана съобщи, че е създала Морски разследващ борд (MBI) - най-високото ниво на разследване.

Основната ми цел е да предотвратя подобни случаи, като направя необходимите препоръки за повишаване на безопасността на морската област в световен мащаб - заяви Джейсън Нойбауер, главен следовател на бреговата охрана и ръководител на разследването.

MBI вече е в началната си фаза на събиране на доказателства, включително операции по спасяване на отломки на мястото на инцидента - добави той.

Нойбауер заяви, че американското разследване може също така да направи препоръки за евентуално налагане на граждански или наказателни санкции, "ако е необходимо".

Титан беше обявен за изчезнал миналата неделя, а в четвъртък бреговата охрана съобщи, че всичките петима души на борда на подводницата са загинали, след като плавателният съд е претърпял катастрофална имплозия.

Полето от отломки беше открито на морското дъно, на 1600 фута (500 метра) от носа на "Титаник", който се намира на повече от две мили (близо четири километра) под повърхността на океана и на 400 мили от бреговете на Нюфаундленд, Канада.

Канада, която помогна в издирването на подводницата, заяви в събота, че провежда собствена сонда.

Плаващият под канадски флаг товарен кораб "Полар Принс" изтегли "Титан" в морето миналия уикенд, но изгуби контакт с него около час и 45 минути, след като подводницата се спусна в океанските дълбини.

Съобщението за имплозията сложи край на многонационалната издирвателно-спасителна операция, която прикова вниманието на света, откакто туристическият кораб изчезна.

На борда на подводницата загинаха британският авантюрист Хамиш Хардинг и баща и син Шахзада и Сюлеман Дауд, както и американският изпълнителен директор на компанията, отговаряща за плавателния съд, Стоктън Ръш, и френският гражданин Пол-Анри Наржоле.

Спасителните операции продължават, а следователите са картографирали мястото на произшествието, заяви в неделя капитан Нойбауер. Не е ясно колко време ще отнеме това. Бреговата охрана на САЩ заяви, че не събира такси за операции по издирване и спасяване.

