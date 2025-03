Г-7 с предупреждение към Русия за нови санкции, ако не бъде сключено примирие с Киев

С траните от Г-7 - групата на най-големите демокрации, подчертаха днес необходимостта от стабилни "споразумения за сигурност", които да гарантират прекратяването на огъня между Украйна и Русия, предупреждавайки Москва, че ако не се съгласи като Киев на примирие, ще бъде подложена на нови санкции, предаде Ройтерс.

Агенцията цитира окончателния вариант на общата декларация от срещата на външните министри на Г-7 в канадския град Ла Малбей, провинция Квебек.

"Страните от Г-7 призоваха Русия да реагира реципрочно, съгласявайки се на прекратяване на огъня при равни условия (с Украйна) и при пълното му изпълнение", пише в окончателния вариант на общата декларация на външните министри на домакина на срещата - Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, САЩ и Япония.

Ройтерс прави уговорката, че формално този окончателен вариант трябва да бъде одобрен от първите дипломати на споменатите държави, които разговаряха в Канада заедно с върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

