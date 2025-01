Г-7: Русия използва сайта на "РТ", за да прокарва зловредните интереси на Кремъл

Г -7 заяви, че Кремъл финансира и ръководи тайни опити от страна на държавни играчи за подкопаване на избрани правителства по света, като използва за това световни кампании за дезинформация и влияние, предаде Ройтерс.

Това се казва в изявление на звеното "Механизъм за бързо реагиране" на Г-7, което е създадено за противодействие на заплахи за демокрацията, посочва агенцията.

„Механизмът за бързо реагиране на Г-7 разглежда изключително сериозно всяка чуждестранна информационна манипулация и намеса“, се казва в изявлението, публикувано от Канада, която е тазгодишният председател на Г-7.

“The G7 really has become much more than a talk shop over the past 4 years,” says Daleep Singh at the Atlantic Council.



“We could freeze over $300 billion of central bank reserves of Russia within 48 hours because we trusted each other,” he tells @ACGeoEcon’s @KDonovan_AC. pic.twitter.com/Dimgdsxnhd