ЕС под натиск: Унгария принуди Съюза да вдигне санкциите срещу няколко руснаци

У нгария е използвала правото си на вето, за да принуди ЕС да вдигне санкциите срещу няколко физически лица от Русия, предаде ДПА, позовавайки се на свои дипломатически източници.

Един от тези хора е олигархът Вячеслав Кантор - мажоритарен акционер в един от най-големите руски производители на торове, който също така има много близки връзки с президента Владимир Путин.

Освен това ЕС е вдигнал санкциите, наложени на сестрата на добре известния руски предприемач Алишер Усманов, както и на други две физически лица.

Според диплатическите източници, Унгария издействала тези решения, като е заплашила, че ще наложи вето на подновяването на европейските санкции срещу Русия, чието действие следваше да изтече утре.

Пакетите от санкции засягат близо 2200 физически и юридически лица от Русия.

