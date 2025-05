Френското Национално събрание гласува “за” асистираната смърт

П арламентът на Франция одобри законопроект за легализиране на асистираната смърт, проправяйки пътя за това болногледачи да помагат на пациенти да сложат край на живота си при условия, които според застъпници на мярката ще останат едни от най-строгите в Европа, пише The Guardian .

(Във видеото: Страховито изобретение: Ковчег за самостоятелна ефтаназия)

След емоционално заседание, депутатите приеха на първо четене законопроекта с 305 гласа „за“ срещу 199 „против“. Те единодушно подкрепиха и друг, по-малко оспорван закон, с който се установява правото на палиативни грижи в специализирани заведения за хора в края на живота си.

И двете гласувания поставят началото на дълъг парламентарен процес, при който законопроектите трябва да преминат през Сената – горната камара, а след това да се върнат в долната камара – Националното събрание – за второ четене, поради което е малко вероятно те да станат закон преди следващата година.

Правителството определи закона за правото на смърт като „етичен отговор на нуждата от подкрепа на болните и страдащите“, настоявайки, че това „не е нито ново право, нито свобода, а баланс между уважение и лична автономия“.

Законодателството ще позволи на медицински екип да решава дали даден пациент отговаря на условията, за да „получи достъп до смъртоносно вещество, ако е изразил желание за това“. Пациентите ще могат да го приемат самостоятелно или да им бъде приложено от медицинска сестра или лекар, „ако не са в състояние физически да го направят сами“.

Пациентите трябва да отговарят на редица строги условия: да са навършили 18 години, да притежават френско гражданство или постоянно местожителство и да страдат от „тежко и нелечимо, животозастрашаващо, напреднало или терминално заболяване“, което е „необратимо“.

Заболяването трябва да причинява „постоянни, непоносими физически или психологически страдания“, които не могат да бъдат облекчени с медицинско лечение, а пациентът трябва да бъде в състояние „свободно и информирано да изрази“ желанието си да прекрати живота си.

Законопроектът – наричан във Франция „закон за края на живота“ или „помощ при умиране“, вместо „асистирано умиране“ или „евтаназия“ – беше подкрепен от повечето центристки депутати на Еманюел Макрон и техните съюзници, както и от левите партии, докато повечето представители на десницата и крайната десница гласуваха против.

На всички парламентарни групи беше дадена свобода на гласуване, за да изразят личните си убеждения. Евтаназията е силно чувствителна тема във Франция – страна с дългогодишна католическа традиция, а законопроектът е обект на съпротива и сред много здравни работници.

„Френският народ е готов за това и ние му дължим тази среща с историята“, заяви депутатът от Социалистическата партия Стефан Делоатр по време на заседанието. Законите ще бъдат „мерило за този парламент, по стъпките на големи социални завоевания“ като правото на аборт и премахването на смъртното наказание, допълни той.

Но депутатът от партия „Републиканците“ Патрик Хецел заяви, че е „илюзорно, дори опасно да се мисли за дебат относно легализиране на евтаназията, без първо да е осигурен пълен достъп до качествени палиативни грижи“.

Министър-председателят Франсоа Байру, ревностен католик, заяви, че има „въпроси“ и би се въздържал, ако беше депутат, но президентът Макрон каза миналата година, че Франция се нуждае от подобно законодателство, защото „има ситуации, които не могат да бъдат приети хуманно“.

В момента Франция допуска пасивна евтаназия – например спиране на изкуствено поддържане на живота – и дълбока седация преди смърт, но пациентите, които търсят активни варианти за прекратяване на живота си, трябва да пътуват до други държави, където евтаназията е легална.

Застъпниците на правото на смърт приветстваха закона, макар да го определят като относително умерен по обхват. „Това е крачка напред, която ще бъде важна за това, което предстои“, каза Стефан Жемани от асоциация ADMD.

„Чакахме това с десетилетия. Надяваме се, че Франция постепенно ще се изравни с другите европейски държави“, добави той.

