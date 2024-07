Съпруг и съпруга, на 70 и 71г., умират заедно чрез евтаназия: Няма друго решение

Д войка от Нидерландия избра да сложи край на живота си заедно чрез евтаназия.

70-годишният Ян Фабер и 71-годишната му съпруга Елс ван Леенинген от Фризия се запознават в детската градина и остават заедно цял живот. Двойката е била женена в продължение на почти пет десетилетия. Ян е работил като спортен треньор, а Елс е била учителка в началното училище.

От години наред Ян се бори с тежки болки в гърба и дори след операция през 2003 г. не вижда подобрение. Хроничните болки в крайна сметка го правят неработоспособен и той често говори за евтаназия, като казва на семейството си, че не иска да живее с физическите си ограничения.

През ноември 2022 г. Елс е диагностицирана с деменция. "Това е много добре", казва тя пред BBC, посочвайки тялото си. "Но това е ужасно", добавя тя, посочвайки главата си. С влошаването на състоянието и на двамата, обмислянето на евтаназия става все по-редовно и се превръща в истинска възможност.

В крайна сметка двойката избрала дуоевтаназия - да завършат живота си така, както са го прекарали - заедно.

Процедурата e легализирана в Нидерландия, когато през април 2001 г. е приет Законът за прекратяване на живота по молба и асистирано самоубийство, който влиза в сила през април 2002 г. С приемането му Нидерландия става първата държава в света, която узаконява евтаназията. На официалния правителствен уебсайт на страната се посочва, че процедурата се извършва от лекар, който прилага "смъртоносна доза от подходящо лекарство на пациента по негово изрично искане".

"Исканията за евтаназия често идват от пациенти, които изпитват непоносимо страдание без изгледи за подобрение", се посочва на уебсайта. "Искането им трябва да бъде отправено искрено и с пълна убеденост. Те виждат в евтаназията единствения изход от ситуацията. Пациентите обаче нямат абсолютно право на евтаназия, а лекарите нямат абсолютно задължение да я извършат."

Двойката взима решението преди деменцията на Елс да се влоши и тя вече да не е в състояние да решава сама какво се случва с нея.

"Ако пиеш много лекарства, живееш като зомби", обяснява Ян. "Така че, с болката, която имам, и болестта на Елс, мисля, че трябва да спрем това."

Когато каза "да спрем това", той уточнява, че визира живота им.

"Живял съм си живота, не искам повече да ме боли", продължи той.

"Животът, който изживяхме, ни състарява. Смятаме, че това трябва да бъде спряно."

"Няма друго решение" - каза Елс.

Синът им, който помоли да остане анонимен, заяви пред BBC, че е бил "странен ден" , в който той губи и двамата си родители.

"Спомням си, че вечеряхме вечерта и имах сълзи в очите, когато гледах как всички сме заедно", казва той пред изданието.

"Последният половин час беше труден. Лекарите пристигнаха и всичко се случи бързо - те следват рутинните си действия, а след това всичко е въпрос на минути", разкрива той.

Лекарите прилагат смъртоносното лекарство на Ян и Елс на 3 юни и двойката умира заедно в местен хоспис.

Те не са единствените, които избират да прекратят живота си чрез медицинска помощ и скоро Франция може да се превърне в следващата европейска държава, която да узакони асистираната смърт за неизлечимо болни по предложение, изложено от президента Еманюел Макрон.

В интервю за два френски вестника той предложи възрастните с пълен контрол върху преценката си, страдащи от нелечимо и животозастрашаващо заболяване в краткосрочен и средносрочен план и чиято болка не може да бъде облекчена, да могат да "поискат да им се помогне да умрат".

Няколко други европейски държави вече позволяват на неизлечимо болните да получат помощ, за да сложат край на живота си.

Нидерландия е първа

През април 2002 г. Нидерландия става първата страна в света, която легализира евтаназията, при която лекарите прилагат смъртоносни дози лекарства на пациенти, страдащи от нелечимо заболяване.

Държавата също така легализира асистираното самоубийство, при което пациентите могат да получат помощ, за да отнемат доброволно живота си.

В нидерландския закон се казва, че пациентът трябва да изпитва "непоносимо страдание без изгледи за подобрение" и да е поискал да умре по начин, който е "доброволен, добре обмислен и с пълно убеждение".

През 2012 г. Нидерландия разшири обхвата на закона, за да разреши евтаназията на лица над 12 години, които изпитват изключителна болка и са с нелечими заболявания, при условие че имат родителско съгласие, а през 2020 г. - на пациенти с тежка деменция, ако пациентът е поискал процедурата, докато все още е бил психически здрав.

През април 2023 г. нидерландското правителство одобри евтаназията и за деца под 12 години след дългогодишни дебати, като разреши процедурата и за малолетни, които страдат "непоносимо и без надежда".

Белгия, Люксембург, Испания, Португалия

Белгия е втората държава, която приема евтаназията и асистираното самоубийство през май 2002 г., и то с подобни уговорки като холандските.

През 2014 г. тя позволи на неизлечимо болни деца от всички възрасти също да поискат процедурата със съгласието на родителите си.

Люксембург декриминализира евтаназията и асистираната смърт през 2009 г., последвана от Испания през юни 2021 г., която легализира и двете практики.

Португалия прие законопроект за декриминализиране на евтаназията през май 2023 г. , въпреки силната съпротива на президента Марсело Ребело де Соуса, поради религиозните му убеждения.

Швейцария, която забранява евтаназията, от десетилетия разрешава асистираното самоубийство, което я превръща в крайна дестинация за пациенти от цяла Европа, търсещи помощ, за да сложат край на страданието си.

Разрастването на така наречения "самоубийствен туризъм" предизвика много душевни терзания в Швейцария, но през 2011 г. властите взеха решение да не ограничават тази практика.

Съседна Австрия, твърдо католическа страна, също легализира асистираното самоубийство през 2022 г., след като конституционният съд на страната постанови, че страната нарушава основните права на гражданите, като го прави незаконно.

За разлика от тях през февруари 2022 г. Конституционният съд на Италия отхвърли предложението за провеждане на референдум за декриминализиране на асистираната смърт, като прецени, че подобно гласуване няма да успее да защити най-слабите.

Но съдът постанови, че не винаги трябва да се наказва да се помогне на човек с "непоносимо" физическо или психическо страдание да извърши самоубийство.

Въпросът е обект на засилен обществен интерес и във Великобритания. През 2015 г. депутатите гласуваха с огромно мнозинство против разрешаването на асистираната смърт, но над 150 000 души подписаха петиция, призоваваща за нов дебат и гласуване.

