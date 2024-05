Фон дер Лайен защити плана си за сътрудничество с десни групи в ЕП

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново отговори на критиките, които осъждат желанието ѝ да си сътрудничи с десни групи в Европейския парламент, предаде ДПА.

"Става дума за спечелване на политическите сили, които са толкова важни за мнозинството в центъра", заяви в интервю за радио "Дойчландфунк" Фон дер Лайен.

Тя посочи, че ще работи с демократични партии и политици, независимо от политическата им група в парламента.

"Критерият за мен е депутатите, с които искаме да работим, да са в полза на Европа, в полза на Украйна срещу Русия и в полза на върховенството на закона", заяви тя, визирайки членовете на Европарламента.

