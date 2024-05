Шолц към Урсула фон дер Лайен: Не работи с десни екстремисти

Г ерманският канцлер Олаф Шолц индиректно предупреди председателкатана Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да не се опитва да си осигури още един мандат след европейските избори с помощта на десни екстремисти, предаде ДПА.

"Ясно ми е, че когато се формира следващата [Европейска] комисия, тя не трябва да се основава на мнозинство в парламента, което изисква и подкрепата на десни екстремисти", заяви Шолц на съвместна пресконференция с португалския министър-председател Луиш Монтенегро в Берлин в четвъртък.

🇪🇺 Next EU Commission president must not rely on far-right support, Olaf Scholz warns The German Chancellor's comments come amid the current EU Commission President, Ursula von der Leyen's continued refusal to rule out working with far-right parties. https://t.co/e4gppe52bf

В тази връзка той е "много натъжен от двусмислието на някои от политическите изявления", които били чути наскоро, каза той.

През април Фон дер Лайен не изключи възможността за сътрудничество с дясната група на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), към която принадлежи и партията на италианската премиерка Джорджа Мелони ултрадясната "Италиански братя".

German Chancellor Olaf Scholz has indirectly warned European Commission President Ursula von der Leyen not to try to secure another term in office after the European elections with the help of right-wing extremists.https://t.co/BbihZxJl7b