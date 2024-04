Застрашават ли популистките партии бъдещето на ЕС

П о-малко от два месеца остават до изборите за Европейски парламент, а един въпрос не спира да е обект на разпалени дебати – ще станем ли свидетели на триумф на популистките и националистически формации? Към днешна дата, експертите не са единодушни в своите прогнози, но в същото време подчертават, че въпросните партии далеч не споделят едни и същи възгледи. Нещо повече – те са дълбоко разделени във вижданията си за бъдещето на Евросъюза. Това се посочва в проучване, извършено от Европейския съвет за външна политика, резултатите от което бяха публикувани миналия месец. Според заключенията на авторите му, популистите нямат обща визия по теми като членството на техните страни в ЕС, миграцията и войната в Украйна. По тази причина, те трудно биха успели да намерят общ глас в следващия Европейски парламент. В същото време, обаче, в изследването се отправя и предупреждение към проевропейските партии – да се въздържат от подражаване на някои крайнодесни политики, тъй като това може да им изиграе лоша шега и да доведе до допълнително мобилизиране на избирателите с евроскептични възгледи.

Противоречиви мнения

През последните няколко месеца бяха проведени редица проучвания на общественото мнение, които разкриха, че подкрепата за популистките и националистическите формации расте. Очаква се те да спечелят изборите за ЕП в държави като Австрия, Франция, Италия, Холандия и Полша. Въпреки това, дори и да имат мнозинство в следващия Европарламент, тези партии ще се окажат неспособни да водят единна политика, прогнозират експертите. Причината е пределно ясна – те не споделят общи възгледи. Показателно е отношението им към войната в Украйна. Голяма част от крайнодесните избиратели на полската „Право и справедливост“ и „Шведски демократи“ подкрепят Киев, като съответно 58% и 52% от тях са убедени, че Европа трябва да продължи да подкрепя украинците. На противоположното мнение са 88% от гласоподавателите на унгарската „Фидес“, както и приблизително 70% от избирателите на австрийската „Партия на свободата“ и немската „Алтернатива за Германия“, които смятат, че Европа трябва да подтикне Украйна към постигането на споразумение с Русия.

Статистиката е красноречива – мнозинството от електората на популистите и националистите само в Австрия (58%), Германия (55%), Холандия (63%) и Швеция (59%) вярва, че лидерът на партията, на която симпатизират, действително се стреми да я извади от ЕС. В същото време, обаче, голяма част от европейците изобщо не са доволни от действията на Общността по отношение на кризи като войната в Украйна и пандемията от COVID-19. Обект на растящо недоволство са и проблемите, пред които е изправена икономиката на ЕС. Едва 20% от избирателите са на мнение, че ролята на европейските лидери е положителна, а броят на хората, споделящи обратното мнение, е над два пъти по-голям.

В проучването на Европейския съвет за външна политика се отбелязва още, че според близо 45% от европейците, лидерите на ЕС са твърдо решени да стимулират имиграцията. Освен това, 43% от избирателите смятат, че цените на електроенергията ще нараснат значително, причина за което е борбата с климатичните промени. Въпросната тема от дълги години е обект на ожесточени дебати. Безспорно, глобалното затопляне е проблем, който засяга все повече хора. Това, обаче, не променя факта, че близо една четвърт от жителите на ЕС са против постигането на т. нар. „зелени“ цели, ако това се отрази върху финансовото им благосъстояние. В резултат на всичко това, някои проевропейски партии се „изкушават“ да споделят определени крайнодесни възгледи. Това крие големи рискове, отбелязват авторите на изследването. Те призовават политиците да направят всичко по силите си, за да защитят идеята за една по-единна и силна Европа, която успешно да противодейства на евентуална нова руска агресия, както и на непредвидимите последици от предполагаемото завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом.

Политически сътресения

„Повечето прогнози сочат, че популистките партии ще получат около една трета от местата в Европейския парламент. Според мен, това е малко вероятно, но няма как да се отрече, че подобен сценарий е възможен“, заяви за Vesti.bg Антъни Месина, който е професор по политология от Тринити Колидж. Според него, предстоящият вот може да предизвика сериозни политически сътресения. „Проевропейските партии вероятно ще сформират широка коалиция, за да не позволят на популистите да доминират в ЕП. Дали подобна коалиция би била стабилна? Трудно е да се предвиди, но каквито и да са резултатите от предстоящите избори, едно нещо изглежда неизбежно – популистите ще имат голямо влияние в следващия парламент“, добавя проф. Месина.

Преди дни, германският канцлер Олаф Шолц предупреди, че десните популисти подклаждат враждебността и застрашават просперитета на европейските граждани. „В предизборните си кампании те се противопоставят на нашата обединена Европа и нейните ценности. Те са готови да разрушат това, което сме изграждали в продължение на десетилетия“, заяви той на среща на лидерите на Партията на европейските социалисти, състояла се в румънската столица Букурещ. Показателни бяха думите му по отношение на войната в Украйна. Според Шолц, оказването на помощ на Киев е „ключът към възстановяването на мира в Европа“, а един стабилен ЕС, който е способен „да постигне своето“, е „възможно най-добрият отговор на популизма и автократите“.

„Популистките партии несъмнено представляват опасност, особено като се има предвид, че растящата подкрепа, на която се радват в много страни, се случва в крайно неподходящ момент“, смята проф. Месина. „Войната в Украйна, перспективата Тръмп отново да стане президент на САЩ, както и икономическите проблеми пред ЕС изискват висока степен на политическо единство и съгласувани действия от страна на всички страни-членки. Средносрочното бъдеще на Европа ще бъде решено от начина, по който ЕС реагира на настоящите предизвикателства. В същото време, на всички е пределно ясно, че основните политически партии в ЕП няма как да получат помощ от популистките си колеги за справянето с тези предизвикателства“, заключава той.

