Фон дер Лайен и Макрон осъдиха "отвратителния атентат" в Брюксел

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа е "разтърсена" от извършената снощи в Брюксел "ислямистката терористична атака", предаде Франс прес.

Стрелба и убити в центъра на Брюксел

"Преди няколко минути именно Брюксел отново стана мишена на ислямистко терористично нападение, което изглежда, докато говоря, е отнело живота на най-малко двама други европейци, двама шведи. Нашата Европа е разтърсена", каза Макрон по време на посещението си в Тирана, в началото на официална вечеря, чийто домакин беше албанският министър-председател Еди Рама.

В речта си френският президент спомена и за убийството миналия петък от радикализиран младеж на учителя Доминик Бернар в гимназия в Арас, Северна Франция.

Убит и двама ранени след нападение с нож във училище във Франция (ВИДЕО)

"Заставам тук пред вас, след като Франция отново бе засегната от терористично нападение в края на миналата седмица срещу учител по френски език", каза той.

След ислямисткото нападение: Франция обяви най-висока степен за терористична заплаха

"Варварството се опита да нанесе нов удар, като атакува тези, които предават и преподават този език, който от векове разпространява светлина, ценности и надежда", добави той.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също осъди снощи "отвратителния атентат", който отне живота да двама души в Брюксел, и чийто извършител все още се издирва, предаде Франс прес.

"С цялото си сърце съм със семействата на двете жертви на отвратителния атентат, извършен в Брюксел", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х. "Обединени сме срещу терора", добави тя.

Tonight, my thoughts are with the families of the two victims of the despicable attack in Brussels. I extend my heartfelt support to the Belgian police, so they swiftly apprehend the suspect. Together, we stand united against terror.

I want to express my deepest condolences to @SwedishPM Kristersson and the Swedish people who have lost two of their compatriots tonight in the cowardly attack in Brussels.



Our thoughts are with you at this difficult time.