Убит и двама ранени след нападение с нож във училище във Франция (ВИДЕО)

Е дин учител е убит, а други двама души са тежко ранени в петък при нападение с нож в училище в град Арас в Североизточна Франция, съобщиха от полицията и регионалните власти, предаде АФП.

France, knife attack at school in Arras. One dead and several injured. pic.twitter.com/XXKl6BrOxV