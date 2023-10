Стрелба и убити в центъра на Брюксел

Д вама души бяха застреляни в белгийската столица Брюксел в понеделник вечерта, съобщи АФП.

Предполагаемият нападател все още е на свобода, според белгийската прокуратура.

Говорител на прокуратурата каза, че е започнало разследване, но не иска да спекулира с мотивите на стрелеца.

Местните медии съобщиха, че се смята, че жертвите са шведи. Националният отбор по футбол на Швеция играе с Белгия в квалификация за Евро 2024. Жертвите са носели футболни фланелки.

Белгийските медии съобщиха, че стрелецът, който е използвал автоматична пушка, е избягал от местопрестъплението. Според свидетели викал: "Алах е велик!"

Атаката е станала в 19:00 местно време в центъра на Брюксел.

BREAKING: Belgian media reporting at least two people have been shot dead in central Brussels tonight



It’s being reported that both victims were wearing Swedish football shirts, ahead of the Euro qualifier match against Belgium this evening.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/TQ4mdu91us