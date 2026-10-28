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Президентът на Anthropic атакува OpenAI заради сделка с Пентагона

Напрежението между двата технологични гиганта датира от 2021 г.

28 октомври 2026, 06:40
Президентът на Anthropic атакува OpenAI заради сделка с Пентагона
Anthropic   
Източник: БТА

П резидентът на Anthropic Даниела Амодей постави под въпрос дали решението на конкурентната компания OpenAI да сключи сделка с Пентагона е било продиктувано от принципни съображения или е представлявало „опортюнистичен ход“. Това се случва, след като нейната компания отказа да отстъпи от ограниченията за използване на изкуствения си интелект за военни цели, според ексклузивен откъс от интервю, предоставен на  New York Post.

 

Острите коментари са направени по време на съвместно интервю с нейния брат Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на Anthropic. Интервюто е проведено от биографа Уолтър Айзъксън за подкаста му „The Builders“. Пълният разговор се очаква да бъде излъчен във вторник и бележи нов етап в задълбочаващото се съперничество между две от водещите компании за изкуствен интелект в Силициевата долина.

„Това наистина принципна позиция ли беше, позиция, която друга технологична компания зае въз основа на собствената си етика, или беше опортюнистичен ход?“, попита Даниела, след като Айзъксън повдигна въпроса за действията на OpenAI след острия сблъсък между Anthropic и администрацията на Тръмп.

„Нашата гледна точка е, че не можем да контролираме другите компании и единственото, което можем да направим, е да заемем принципна позиция по въпросите, които смятаме за етично правилни“, добави тя. Даниела Амодей призна, че други компании могат основателно да не споделят вижданията на Anthropic относно ограниченията, включително дали те трябва да бъдат по-строги или по-либерални.ю

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  • Конфликтът с Пентагона и последиците

Спорът се изостри през февруари, когато Anthropic отказа да премахне ограниченията за използване на моделите ѝ за масово наблюдение на американски граждани и напълно автономни смъртоносни оръжия. Представители на Пентагона настояваха, че доставчиците на технологии за отбраната трябва да разрешават използването им за „всички законосъобразни цели“, като оспорваха правото на частни компании да поставят ограничения върху военните операции.

Впоследствие президентът Тръмп нареди на федералните агенции да преустановят използването на продуктите на Anthropic, а Пентагонът определи компанията като риск за веригата на доставки. По-късно OpenAI сключи собствено споразумение с Пентагона, което допуска широко използване на технологията ѝ за законосъобразни цели, като същевременно предвижда ограничения, свързани с наблюдението и човешкия контрол при използването на оръжейни системи.

От OpenAI заявяват, че споразумението с Пентагона съдържа изрични ограничения, забраняващи използването на технологията ѝ за масово вътрешно наблюдение, напълно автономни оръжия и автоматизирано вземане на решения с висок залог.

Сделка с Пентагона: OpenAI влиза в армията, Тръмп изхвърли Anthropic

  • Бизнес рискове и съдебни битки

Коментарите на Амодей идват в момент, когато Anthropic се подготвя за мащабно първично публично предлагане на акции. В понеделник компанията е подала документи във връзка с планираното си листване на борсата Nasdaq под борсовия символ „ANT“, съобщава Wired.

В проспекта си Anthropic посочва конфликта с администрацията на Тръмп като бизнес риск и предупреждава, че продължаващите съдебни спорове могат да навредят на продажбите ѝ към държавни институции.

Създателят на чатбота Claude отчита приходи от над 16 милиарда долара през първата половина на 2026 г. и нетна загуба от 80,7 милиона долара за същия период. За първата половина на 2025 г. компанията е регистрирала нетна загуба от 13 милиарда долара.

Anthropic оспори действията на администрацията в съда. През август федерален съд в Калифорния се произнесе в нейна полза по част от спора, но през септември федерален апелативен съд във Вашингтон потвърди решението на Пентагона да определи компанията като риск за веригата на доставки в рамките на отделно съдебно производство.

Компания за изкуствен интелект съди Пентагона и администрацията на Тръмп

  • Заплаха за демокрацията

Напрежението между двата технологични гиганта датира от 2021 г., когато Дарио и Даниела Амодей напускат OpenAI и основават Anthropic на фона на разногласия относно безопасността, корпоративното управление и все по-комерсиалната насока на OpenAI.

Противоречията се изостриха по време на конфликта с Пентагона през март. В изтекло вътрешно съобщение Дарио Амодей определи твърденията на OpenAI за военната сделка като „чисти лъжи“ и „театър на безопасността“. По-късно той се извини за тона на коментарите си, но остана зад позицията на Anthropic.

В интервюто с Айзъксън Дарио Амодей защити отказа на компанията да разреши използването на нейните модели за напълно автономни оръжия, като предупреди, че изкуственият интелект може да представлява фундаментална заплаха за демокрацията.

Той описа възможно бъдеще, в което един човек би могъл да командва армия от милион роботи или дронове, управлявани от изкуствен интелект, без човешкия контрол, който присъства при армия, съставена от войници. За разлика от машините, войниците могат да откажат да изпълнят заповеди, които нарушават конституцията или им се струват „морално отвратителни“, каза той.

Перспективата „един човек да държи пръста си върху бутон, който контролира милион роботи“, според него, „фундаментално подкопава демокрацията“.

Anthropic OpenAI Изкуствен интелект Пентагон Даниела Амодей Военни цели Етика на ИИ Технологично съперничество Автономни оръжия Заплаха за демокрацията
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