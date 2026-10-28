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Учени откриха невероятно практично приложение за остатъците от кафе

Учени в Австралия са открили, че овъглената утайка от кафе може да направи бетона с до 30 процента по-здрав. Тяхната умна рецепта може да реши множество проблеми едновременно

28 октомври 2026, 07:42
Учени откриха невероятно практично приложение за остатъците от кафе
Източник: iStock

У чени в Австралия са открили, че овъглената утайка от кафе може да направи бетона с до 30 процента по-здрав. Тяхната умна рецепта може да реши множество проблеми едновременно. Всяка година светът произвежда около 10 милиарда килограма отпадъци от кафе, повечето от които се озовават на сметища и отделят вредни парни газове като метан и въглероден диоксид, допринасящи за изменението на климата.

В същото време глобалният строителен бум генерира огромно търсене на ресурсоемък бетон, което създава друг сериозен екологичен проблем - изчерпването на естествения пясък от речните корита.

„Изхвърлянето на органични отпадъци е сериозно предизвикателство. Чрез подход, базиран на кръговата икономика, можем хем да държим отпадъците далеч от сметищата, хем да опазим ценни природни ресурси като пясъка“, обясняват инженерите от университета RMIT в Мелбърн.

Защо просто да не хвърлим кафето в цимента?

Органичните продукти като утайката от кафе не могат да се добавят директно в бетона, защото отделят химикали, които отслабват здравината на строителния материал.

За да заобиколят този проблем, изследователите използват процес, наречен пиролиза. При него отпадъците от кафе се нагряват до над 350 °C в среда, лишена от кислород. Това разгражда органичните молекули и ги превръща в т.нар. биовъглен - порест, богат на въглерод материал, който перфектно се свързва с циментовата матрица.

Освен че намалява отпадъците, тази технология спасява речните екосистеми, замествайки част от нужния пясък в сместа.

Обожавате кафе? Тези навици могат да ви състарят по-бързо
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кафе
кафе
кафе
кафе

От лабораторията до тротоара: 140 000 чаши кафе под краката ни

Откритието вече премина от теоретичните изпитания към реалността. В Австралия вече са излети първите експериментални тротоари с новия бетон от кафе.

При един от най-големите инфраструктурни проекти в региона на Мелбърн строителите са използвали технологията за изграждането на пешеходна алея. С това те са спестили изхвърлянето на утайката от близо 140 000 чаши кафе и са спестили над 3 тона естествен пясък.

Учените продължават да тестват дълготрайността на материала при замръзване, влага и износване, като междувременно подготвят търговско партньорство, за да пуснат иновативния „кафен бетон“ на световния пазар.

Източник: sciencealert    
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