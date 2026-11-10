Брутално насилие след мач шокира Франция

А гресията във Франция стигна до младежкия футбол. Срещата от националния шампионат на Франция за юноши до 17 години между тимовете на „Гренобъл“ и „Олимпик“ (Лион) бе помрачена от ужасяващ инцидент след последния съдийски сигнал. Докато срещата, спечелена от домакините, премина в спортсменски дух, напрежението край страничната линия ескалира заради агресивното поведение на част от публиката.

Неколцина зрители атакували вербално млад играч на гостите от Лион. След като футболистът реагирал, започнало масово сбиване, при което той е удрян с дървен прът по главата.

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Агресорите отправили смъртни заплахи към състезателите и членовете на треньорския щаб, воден от Флоран Балмон. Нападателите носели дървени пръти и мачете, а един от тях извадил пистолет и го насочил към играчите и треньора, заплашвайки, че ще стреля.

Прокуратурата и криминалната полиция в Гренобъл установяват дали става въпрос за истинско бойно оръжие, но заплахата за живота на играчите е била напълно реална.

Полицейски източници сочат, че нападателите не са били случайни фенове на трибуните. Групата агресивни младежи е дошла целенасочено от близкия квартал „Тесей“ – район в Гренобъл, известен с висока концентрация на мюсюлмани и имигранти от Северна Африка и с многото криминални прояви и социално напрежение. Акцията им е била светкавична, като веднага след атаката извършителите са успели да избягат от местопрестъплението с електрически тротинетки, буквално минути преди пристигането на тежко въоръжените полицейски патрули.

За да се спасят от потенциално по-тежки последствия, делегацията на Лион е трябвало да се раздели на две групи при евакуацията. Четирима от младите футболисти са дотичали навреме до клубния микробус и са се заключили вътре, докато по-голямата част от отбора и треньорският щаб са се барикадирали в съблекалнята, залоствайки вратата с тежки предмети и пейки в очакване на органите на реда.

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От клуба домакин реагираха с официално изявление:

„Нашето ръководство осъжда най-категорично всички форми на насилие и действия, противоречащи на основните ценности на спорта, разиграли се след края на мача. „Гренобъл“ се разграничава напълно от тези постъпки. В основата на инцидента са лица, които нямат абсолютно никаква връзка с клуба. Чакаме действията на полицията, за да бъде хвърлена пълна светлина върху тези събития.“

Президентът на асоциацията на „Гренобъл“ Ладжел Гебаби потвърди, че клубът вече подготвя официална наказателна жалба. Паралелно с това от „Олимпик“ (Лион) също обявиха, че внасят съдебен иск за застрашаване живота на непълнолетни лица, което поставя случая под специалния надзор на Френската футболна федерация.