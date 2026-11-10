Свят

Португалия се готви за ужасна буря, МВнР предупреди българите

Португалските власти призоваха населението да остане по домовете си заради очакваните ветрове със скорост до 140 км/ч

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 18:23
Португалия се готви за ужасна буря, МВнР предупреди българите
Източник: iStock

П ортугалия ще затвори утре училищата и държавните служби, които не предоставят услуги от първа необходимост, заради приближаващата буря „Чарлз“. Властите призоваха населението да остане по домовете си заради очакваните ветрове със скорост до 140 км/ч, предаде АФП.

„Всички, които имат възможност, трябва да останат у дома“, заяви министърът на вътрешните работи Луиш Невеш на пресконференция в централата на службата за гражданска защита.

Осем области на страната, включително столицата Лисабон, са поставени под най-високата, червена степен на предупреждение за опасни метеорологични явления.

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Очаква се бурята „Чарлз“ да достигне континенталната част на Португалия утре сутринта, след като премине през остров Мадейра късно на 10 ноември.

Българското външно министерство информира, че в периода 09.00 – 21.00 ч. на 11 ноември 2026 г. за областите Лейрия, Сантарем, Порталегре, Лисабон, Сетубал, Евора, Бежа, Фаро, както и о. Мадейра е обявен червен код. С преминаването на бурята „Чарлз“ се очакват още интензивни дъждове и потенциални грамотевични бури, както и морско вълнение с вълни, достигащи 4-5 м. височина.

Местните власти са разпоредили затварянето на училища, като същевременно се забраняват  дейностите на открито и движението в паркове и градини.

Препоръчваме на българските граждани, прeбиваващи или пътуващи в посочените области, да ограничат своите пътувания само до крайно необходимите такива, да следят редовно метеорологичната и пътната обстановка, както и да следват стриктно инструкциите и препоръките на местните власти.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Лисабон, съветват от МВнР.

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Прогнозите за проливни дъждове засилиха опасенията от наводнения, особено в градските райони, подобни на тези, които опустошиха страната в началото на 2026 г.

Между 22 януари и 16 февруари Португалия беше връхлетяна от шест последователни бури, които според властите са отнели живота на най-малко седем души. Някои португалски медии обаче съобщиха за близо 20 преки и косвени жертви.

Иберийският полуостров е особено изложен на екстремни метеорологични явления, включително горещи вълни и периоди на проливни валежи, чието въздействие се засилва от климатичните промени, причинени от човешката дейност.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Португалия Червен код
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