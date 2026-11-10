Португалия се готви за ужасна буря, МВнР предупреди българите

П ортугалия ще затвори утре училищата и държавните служби, които не предоставят услуги от първа необходимост, заради приближаващата буря „Чарлз“. Властите призоваха населението да остане по домовете си заради очакваните ветрове със скорост до 140 км/ч, предаде АФП.

„Всички, които имат възможност, трябва да останат у дома“, заяви министърът на вътрешните работи Луиш Невеш на пресконференция в централата на службата за гражданска защита.

Осем области на страната, включително столицата Лисабон, са поставени под най-високата, червена степен на предупреждение за опасни метеорологични явления.

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Очаква се бурята „Чарлз“ да достигне континенталната част на Португалия утре сутринта, след като премине през остров Мадейра късно на 10 ноември.

Българското външно министерство информира, че в периода 09.00 – 21.00 ч. на 11 ноември 2026 г. за областите Лейрия, Сантарем, Порталегре, Лисабон, Сетубал, Евора, Бежа, Фаро, както и о. Мадейра е обявен червен код. С преминаването на бурята „Чарлз“ се очакват още интензивни дъждове и потенциални грамотевични бури, както и морско вълнение с вълни, достигащи 4-5 м. височина.

Местните власти са разпоредили затварянето на училища, като същевременно се забраняват дейностите на открито и движението в паркове и градини.

Препоръчваме на българските граждани, прeбиваващи или пътуващи в посочените области, да ограничат своите пътувания само до крайно необходимите такива, да следят редовно метеорологичната и пътната обстановка, както и да следват стриктно инструкциите и препоръките на местните власти.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Лисабон, съветват от МВнР.

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Прогнозите за проливни дъждове засилиха опасенията от наводнения, особено в градските райони, подобни на тези, които опустошиха страната в началото на 2026 г.

Между 22 януари и 16 февруари Португалия беше връхлетяна от шест последователни бури, които според властите са отнели живота на най-малко седем души. Някои португалски медии обаче съобщиха за близо 20 преки и косвени жертви.

Иберийският полуостров е особено изложен на екстремни метеорологични явления, включително горещи вълни и периоди на проливни валежи, чието въздействие се засилва от климатичните промени, причинени от човешката дейност.