НСлС пое разследването на катастрофите на АМ „Тракия“

Н ационалната следствена служба (НСлС) пое разследването на тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“, при които загинаха над 10 души, а близо 50 бяха ранени.

Това съобщиха от прокуратурата, като уточниха, че прехвърлянето е извършено с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор по искане на наблюдаващия прокурор.

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Причината е особената фактическа и правна сложност на досъдебното производство, което налага работата по случая да бъде възложена на следователи с висока квалификация и опит в подобни разследвания.

На мястото на катастрофите е пристигнал екип от 10 следователи от НСлС, трима криминалисти и подвижна криминалистична лаборатория. Продължават разпитите на свидетели, а с помощта на дрон се извършва повторен оглед на местопроизшествието.

Разследването първоначално е започнало от служители на ОД на МВР - Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. До момента са извършени оглед и разпити на свидетели.

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Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, които трябва да установят точните причини за смъртта им. Такива експертизи ще бъдат изготвени и за всички пострадали. След повторния оглед предстои назначаването на автотехническа експертиза, която трябва да изясни причините за катастрофите, както и оценъчни експертизи за размера на материалните щети.

Апелативната прокуратура в Бургас ще оказва засилена методическа помощ по разследването.