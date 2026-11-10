40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?

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Л ори Хуанг, съпругата на изпълнителния директор на Nvidia Дженсън Хуанг, с която той е заедно повече от 40 години, винаги е водила сравнително дискретен личен живот - но сега бе изтласкана под светлината на прожекторите, след като съпругът ѝ призна за афера със заподозряна китайска шпионка.

Двамата се запознават в курс по електротехника за първокурсници в Щатския университет в Орегон (OSU), където са били партньори в лабораторните упражнения, според уебсайта на учебното заведение. Дженсън е бил едва на 17 години и „най-малкото дете в университета. Имаше 250 студенти и само три момичета“, разказва той в интервю през 2024 г.

Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект

Дженсън споделя, че когато се приближил към 19-годишната тогава Лори Милс, се надявал тя да го помисли за умен, тъй като бил прекалено млад, за да е вече в университет.

„Отидох при нея и казах: „Искаш ли да видиш домашното ми? Ако правиш домашното си с мен всеки неделен ден, обещавам ти, че ще имаш само отлични оценки“, припомня си Дженсън.

Jensen Huang and suspected Chinese spy Alice Huang seen together in Taiwan in resurfaced video https://t.co/fRpBnyUvX1 https://t.co/2rgJF7fGJq — New York Post (@nypost) November 9, 2026

Дженсън разказва, че така си е осигурил среща с Лори всяка неделя - а за да я ухажва допълнително, ѝ е обещал, че ще стане главен изпълнителен директор до 30-годишната си възраст.

Той завършва университета в Орегон през 1984 г. и работи в компаниите за чипове LSI Logic и Advanced Micro Devices, преди да придобие магистърска степен по електротехника в Станфордския университет през 1992 г. Година по-късно, на 30-годишна възраст, той съосновава Nvidia - изпълнявайки обещанието си.

Източник: Getty Images

Лори завършва университета в Орегон през 1985 г. с бакалавърска степен по електротехника.

Двойката, която се жени пет години след първата си среща, има две деца - Мадисън и Спенсър. И двамата работят в Nvidia. Мадисън е старши директор по продуктов маркетинг, а Спенсър е директор по продуктов мениджмънт в сферата на роботиката. Нико Капрез, съпругът на Мадисън, също работи в Nvidia като вицепрезидент по глобалния растеж на AI инфраструктурата.

$NVDA Why is Jensen Huang the only one among the world's top 5 richest people who has never been divorced? $AMZN $TSLA $MSFT https://t.co/6xSDi8t3Xk — Dr_Silberschmelzer (@silberschmelzer) November 8, 2026

Дженсън неведнъж е хвалил съпругата си за това, че е била до него през цялата му кариера. За последно те бяха заснети заедно на държавна вечеря в Белия дом в чест на китайския лидер Си Дзинпин през септември.

„Лори е с мен от много време, практически целия ни живот“, заяви Дженсън в интервю за базирания в Сингапур новинарски канал CNA през май.

„Тя бе част от Nvidia на всяка една крачка“, заяви тогава той.

„Тя беше на всяка конференция, на всяка реч и на всеки важен момент от историята на Nvidia“, добавя той.

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Той е казвал също, че срещата му с Лори е била „най-важното събитие в университета в Орегон и в целия му живот“.

Източник: Getty Images

Дженсън приписва на съпругата и дъщеря си заслугата за неговия емблематичен външен вид - черно кожено яке, обикновено на марката Tom Ford. През лятото едно от неговите носени и подписани якета бе продадено на търг за 960 000 долара.

In photographs, Alice Huang appears to be just another glamorous face in the crowded life of the AI billionaire Jensen Huang. As boss of Nvidia, until Friday the world’s most valuable company, Mr Huang constantly meets contacts, customers and businesspeople. Yet allegations about the personal importance and motivations of the Chinese businesswoman have contributed to a nightmare week for a tech titan at the centre of geopolitical rivalry for a potentially world-changing technology. 🔗 https://t.co/9mzpPZQKu6 — The Telegraph (@Telegraph) November 9, 2026

„Не ми казвайте това“, каза Дженсън по време на интервю миналата година, когато бе попитан какво е чувството да се превърне в модна икона.

„Просто се радвам, че съпругата и дъщеря ми ме обличат“, казва той тогава.

Лори е президент на Фондация „Джен-Хсун (Дженсън) и Лори Хуанг“, която двойката създава през 2007 г. Фондацията притежава 69 милиона акции от Nvidia и е отчела 9,1 милиарда долара нетни активи през 2024 г., според декларация пред Данъчната служба на САЩ (IRS).

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Тя е дарила милиони на редица организации, включително дарение от 50 милиона долара за Щатския университет в Орегон, както и грантове за Станфордския университет, Mental Health Innovations и Crisis Text Line - глобална неправителствена организация, която предоставя безплатна психотерапевтична подкрепа и кризисна интервенция чрез съобщения.

Дженсън изпрати имейл до служителите си в неделя с извинение към семейството си за брачната си изневяра.

„Бях неверен на съпругата си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам“, написа той.

„През целия ми живот семейството ми ме е дарявало с любов и подкрепа. Те заслужават моята честност и лоялност. Вместо това ги разочаровах и съсипах живота, който изградихме заедно“, написа той.

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„Поемам пълна отговорност за това, което направих, и за болката, която причиних, и приемам критиките, които идват с това. До моята съпруга и семейството ми: Обичам ви. Знам, че едно извинение не може да поправи направеното. Надявам се, че семейството ни ще се излекува и че с течение на времето ще мога отново да спечеля доверието ви“, написа той в имейла.