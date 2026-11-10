Свят

40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?

Лори Хуанг гради империята заедно с Дженсън още от студентската скамейка, а днес трябва да премине през най-грозния шпионски скандал

10 ноември 2026, 08:47
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Л ори Хуанг, съпругата на изпълнителния директор на Nvidia Дженсън Хуанг, с която той е заедно повече от 40 години, винаги е водила сравнително дискретен личен живот - но сега бе изтласкана под светлината на прожекторите, след като съпругът ѝ призна за афера със заподозряна китайска шпионка.

Двамата се запознават в курс по електротехника за първокурсници в Щатския университет в Орегон (OSU), където са били партньори в лабораторните упражнения, според уебсайта на учебното заведение. Дженсън е бил едва на 17 години и „най-малкото дете в университета. Имаше 250 студенти и само три момичета“, разказва той в интервю през 2024 г.

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Дженсън споделя, че когато се приближил към 19-годишната тогава Лори Милс, се надявал тя да го помисли за умен, тъй като бил прекалено млад, за да е вече в университет.

„Отидох при нея и казах: „Искаш ли да видиш домашното ми? Ако правиш домашното си с мен всеки неделен ден, обещавам ти, че ще имаш само отлични оценки“, припомня си Дженсън.

Дженсън разказва, че така си е осигурил среща с Лори всяка неделя - а за да я ухажва допълнително, ѝ е обещал, че ще стане главен изпълнителен директор до 30-годишната си възраст.

Той завършва университета в Орегон през 1984 г. и работи в компаниите за чипове LSI Logic и Advanced Micro Devices, преди да придобие магистърска степен по електротехника в Станфордския университет през 1992 г. Година по-късно, на 30-годишна възраст, той съосновава Nvidia - изпълнявайки обещанието си.

Източник: Getty Images

Лори завършва университета в Орегон през 1985 г. с бакалавърска степен по електротехника.

Двойката, която се жени пет години след първата си среща, има две деца - Мадисън и Спенсър. И двамата работят в Nvidia. Мадисън е старши директор по продуктов маркетинг, а Спенсър е директор по продуктов мениджмънт в сферата на роботиката. Нико Капрез, съпругът на Мадисън, също работи в Nvidia като вицепрезидент по глобалния растеж на AI инфраструктурата.

Дженсън неведнъж е хвалил съпругата си за това, че е била до него през цялата му кариера. За последно те бяха заснети заедно на държавна вечеря в Белия дом в чест на китайския лидер Си Дзинпин през септември.

„Лори е с мен от много време, практически целия ни живот“, заяви Дженсън в интервю за базирания в Сингапур новинарски канал CNA през май.

„Тя бе част от Nvidia на всяка една крачка“, заяви тогава той.

„Тя беше на всяка конференция, на всяка реч и на всеки важен момент от историята на Nvidia“, добавя той.

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Той е казвал също, че срещата му с Лори е била „най-важното събитие в университета в Орегон и в целия му живот“.

Източник: Getty Images

Дженсън приписва на съпругата и дъщеря си заслугата за неговия емблематичен външен вид - черно кожено яке, обикновено на марката Tom Ford. През лятото едно от неговите носени и подписани якета бе продадено на търг за 960 000 долара.

„Не ми казвайте това“, каза Дженсън по време на интервю миналата година, когато бе попитан какво е чувството да се превърне в модна икона.

„Просто се радвам, че съпругата и дъщеря ми ме обличат“, казва той тогава.

Лори е президент на Фондация „Джен-Хсун (Дженсън) и Лори Хуанг“, която двойката създава през 2007 г. Фондацията притежава 69 милиона акции от Nvidia и е отчела 9,1 милиарда долара нетни активи през 2024 г., според декларация пред Данъчната служба на САЩ (IRS).

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Тя е дарила милиони на редица организации, включително дарение от 50 милиона долара за Щатския университет в Орегон, както и грантове за Станфордския университет, Mental Health Innovations и Crisis Text Line - глобална неправителствена организация, която предоставя безплатна психотерапевтична подкрепа и кризисна интервенция чрез съобщения.

Дженсън изпрати имейл до служителите си в неделя с извинение към семейството си за брачната си изневяра.

„Бях неверен на съпругата си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам“, написа той.

„През целия ми живот семейството ми ме е дарявало с любов и подкрепа. Те заслужават моята честност и лоялност. Вместо това ги разочаровах и съсипах живота, който изградихме заедно“, написа той.

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„Поемам пълна отговорност за това, което направих, и за болката, която причиних, и приемам критиките, които идват с това. До моята съпруга и семейството ми: Обичам ви. Знам, че едно извинение не може да поправи направеното. Надявам се, че семейството ни ще се излекува и че с течение на времето ще мога отново да спечеля доверието ви“, написа той в имейла.

Източник: The Post    
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