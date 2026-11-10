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Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли

Бюджетната комисия одобри забрана за държане, предлагане и продажба на домашна ракия в търговски обекти. Депутати предупредиха за неясноти в текстовете

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

10 ноември 2026, 16:03
Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли
Източник: /iStock

Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене промени, които предвиждат забрана за държане, предлагане и продажба на домашна ракия в помещения, свързани със стопанска дейност, както и нов акциз за мощните автомобили. Законопроектът за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове получи 13 гласа „за“ и 9 „против“, без въздържали се.

Какво се променя за домашната ракия?

Законопроектът предвижда да бъде забранено държането, предлагането и продажбата на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, на места или в помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност.

Текстовете предизвикаха спор между депутатите заради възможността забраната да засегне и хора, които не търгуват с домашен алкохол.

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Асен Василев от „Продължаваме промяната“ предложи от законопроекта да отпаднат думите „държането“ и „предлагането“, като остане единствено забраната за продажба.

Според него сегашната формулировка може да създаде проблем дори когато човек занесе домашна ракия на работното си място, за да я подари.

Димо Дренчев от „Възраждане“ също предупреди за подобен риск. Той предложи в закона да бъде определено допустимо количество домашна ракия, което може да се съхранява в помещения, свързани със стопанска дейност.

Ще може ли да се вари домашна ракия?

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова уточни, че предложението не забранява производството на домашна ракия за лична употреба.

Тя припомни, че всяко домакинство има право да произведе до 30 литра домашна ракия годишно с намалена акцизна ставка. Количествата над този праг се облагат с пълния размер на акциза.

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По думите ѝ целта е да се ограничи продажбата на нерегламентиран алкохол в ресторанти и други търговски обекти, където той се предлага като домашна ракия.

Петкова обясни, че ако бъде забранена единствено продажбата, това би създало възможност за заобикаляне на правилата.

Константин Проданов от „Прогресивна България“ също защити предложението, като заяви, че то е насочено срещу нелегалната търговия с големи количества алкохол, а не срещу хората, които произвеждат ракия за себе си.

Мартин Димитров от „Демократична България“ обаче изрази противоположна позиция. Според него предложените текстове няма да ограничат незаконната търговия, а могат да я засилят.

От Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки Мирослав Каракашев посочи, че предвидените мерки са само малка част от необходимото за ограничаване на нелегалния алкохол.

До 6000 евро акциз за мощните автомобили

Със същия законопроект бюджетната комисия одобри и въвеждането на нов акциз за леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене от 250 киловата (340 конски сили) нагоре.

Предвидени са четири ставки:

  • 500 евро за мощност от 250 до 300 kW;

  • 1500 евро за мощност от 301 до 350 kW;

  • 3000 евро за мощност от 351 до 500 kW;

  • 6000 евро за мощност над 500 kW.

Новото облагане няма да се прилага за изцяло електрически автомобили, линейки, противопожарни автомобили и определени специализирани превозни средства.

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При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене, а не общата мощност на автомобила.

От „Продължаваме промяната“ обявиха, че няма да подкрепят законопроекта заради въвеждането на новия акциз.

Предстоят още промени в текстовете

Законопроектът включва и нови правила за продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия със стар образец на бандерола, както и мерки за засилване на митническия контрол и актуализиране на санкциите при нарушения.

Промените са одобрени само на първо четене в бюджетната комисия. Предстои разглеждането им в пленарната зала, след което ще могат да бъдат направени допълнителни предложения преди второто четене и окончателното гласуване в Народното събрание.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА, Мартин Леков    
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