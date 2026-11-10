ДЗИ е коронованият дигитален лидер в българското застраховане

Д ЗИ е най-добрият дигитален застраховател в страната за втора поредна година. Дружеството, което през тази година отбелязва своята 80-годишнина, запази своята лидерска позиция в областта на дигиталното застраховане в страната в престижната международна класация Global Insurance Innovation Awards, организирана от The Digital Banker. Базираното в Сингапур онлайн издание е организатор на значими международни награди, които отличават постиженията в областта на финансовите иновации.

Сред основните иновации, стоящи зад наградата, е актуализацията на клиентския портал на ДЗИ, която включва подобрения в процесите на дигитално закупуване, обработка на застрахователни искове и обслужване за основни продукти като „Гражданска отговорност“, „Каско“, имуществена застраховка и др. Новият портал за здравни застрахователни искове е интегриран в клиентския портал, за да се подобри потребителското преживяване при подаването на здравни искове, като профилът на клиента е допълнително разширен, за да включва по-подробна информация за полиците и портфейла, които могат да се визуализират през ОББ Мобайл.

Източник: ДЗИ

„За втора поредна година получаваме тази награда – признание за последователната ни работа и устойчивите инвестиции в дигитализация и иновации. Тези успехи принадлежат на целия екип на ДЗИ, който превръща иновациите в сигурни и полезни решения за нашите клиенти. Благодаря на всички служители, агенти и брокери за съвместната работа и на клиентите ни – за доверието, за активното използване на нашите дигитални решения и за обратната връзка, която ни помага да бъдем по-добри. За нас лидерството не е само признание. То е отговорност да проправяме нови пътища и да създаваме бъдещето на застраховането. Това е нашето ДНК и мисията, която неотклонно следваме в ДЗИ “, споделя Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

В потвърждение на това е фактът, че около 60% от основните продукти на ДЗИ днес се предоставят изцяло по електронен път. Клиентите могат да използват изцяло дигитално обслужване и обработка на застрахователни искове чрез клиентския портал на застрахователя, включително онлайн уведомяване за искове, проследяване на статуса на исковете, дигитално обработване на документи и др. За по-сложните продукти ДЗИ прилага хибриден модел, който съчетава автоматизация с асистирана поддръжка. Същият модел се прилага и за продуктите и процесите, вградени в ОББ Мобайл, където закупуването на застраховки, плащанията и прозрачността на портфейла се интегрират в мобилното приложение на ОББ и са важна част от стратегията на KBC Group в България за свързване на финансиране, застраховане, лизинг на автомобили, партньорства и дигитално обслужване в ефективна и полезна за клиента финансова екосистема.

Постиженията на застрахователите в областта на иновациите са оценявани от международно жури, в което личат имената на членове на висшия мениджмънт на водещите световни одитори, като Делойт, Ърнст енд Янг, Прайс Уотърхаус и др.

Източник: ДЗИ

ДЗИ е застрахователят с най-дълго непрекъснато присъствие на българския застрахователен пазар. Като част от KBC Group в България ДЗИ използва сътрудничеството с ОББ и другите фирми от най-голямата банково-застрахователна група в България, за да предоставя интегрирани финансови решения на стотици хиляди клиенти. Стратегическият фокус на ДЗИ е върху иновациите и удовлетвореността на клиентите. През 2026 г. ДЗИ отбеляза 80 години от създаването на дружеството, като основно послание на кампанията по отбелязване на годишнината е „Обичаш го, застраховай го“. Плътност на това послание дава програмата „Неочаквано добро“, в която доброволци от компанията даряват труд в подкрепа на 80 малки каузи в цялата страна.

През месец октомври ДЗИ бе определено за застраховател на годината в категориите „Общо застраховане“ и „Животозастраховане“ за 2025 г. в 18-ото издание на най-престижния конкурс в сферата на застраховането и осигуряването в България – „Застраховател на годината“, „Пенсионноосигурително дружество на годината“, „Застрахователен брокер на годината“, който се организира от Университета по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери, които отличават най-добрите застрахователи, осигурители и застрахователни брокери, като ги оценяват по ясни и конкурентни критерии, показващи обективно техните постижения през изминалата година. ДЗИ е единственият застраховател, получавал и двете отличия в една година в историята на наградите „Застраховател на годината“. През 2025 г. ДЗИ бе определено за най-добро дигитално застрахователно дружество в България от Global Insurance Innovation Awards 2025.