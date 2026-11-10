Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

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Д ържавни глави и водещи дипломати от цяла Европа изказаха дълбоко съжаление и изразиха пълна съпричастност с България заради мащабната трагедия на автомагистрала „Тракия“. Безпрецедентната верижна катастрофа с участието на над 70 автомобили и камиони отне живота на 11 души, а други 51 бяха ранени и транспортирани в лечебни заведения.

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Антонио Коща: Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща написа в социалната мрежа Х: "Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България".

"Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", добави той.

I am deeply saddened to learn of the tragic traffic accident in Bulgaria this morning. My sincere condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a swift recovery. — António Costa (@eucopresident) November 10, 2026

Никушор Дан: Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и отправи пожелания за бързо възстановяване на ранените.

I have learned with great sorrow of the tragic road accident in Bulgaria, near Yambol, which has claimed many lives and left many more injured. My heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims, and my wishes for a swift recovery to all those wounded. I have been informed a Romanian citizen is also among the wounded and receiving medical care. Romania stands with Bulgaria and its people in this difficult moment. @IlianaIotova — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 10, 2026

„С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент“, написа Никушор в социалната мрежа Х.

Гордана Силяновска: Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска изрази съболезнования към семействата, които са загубили свои близки, и към народа на България.

🇲🇰 🇧🇬 I was profoundly distressed to learn of the tragic chain-reaction collision near Zimnitsa on Bulgaria’s Trakia motorway, claiming more than tens of lives, while leaving at least 48 people injured. I extend my heartfelt condolences to President @IlianaIotova, to the families who have lost their loved ones, and to the people of Bulgaria. My thoughts are with all those affected by this tragedy. I wish the injured strength and a full and speedy recovery. — Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) November 10, 2026

„Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване“, написа Гордановска в социалната мрежа Х.

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Андрий Сибига: Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България

Украйна изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха най-малко 12 души, а 48 бяха ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

Tragic news coming from Bulgaria, where a horrific chain-reaction crash on the Trakia motorway has claimed at least 11 lives and left 48 people injured. My heartfelt condolences to the families of those who lost their lives. I wish a swift and full recovery to all the injured. As a nation that faces the loss of innocent lives every day due to Russia’s aggression, Ukraine deeply understands this pain and stands with Bulgaria. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 10, 2026

„Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени“, написа Сибига в социалната мрежа X.

„Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, подчерта Сибига.

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От своя страна, Урсула фон дер Лайен, при посещението си в България днес за среща с премиера Румен Радев, също отправи думи на съпричастност към засегнатите семейства и благодари на спасителните екипи, работещи на мястото на произшествието.

„Искам да изразя най-дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите, на ранените, както и на Вас и на българския народ. Бих искала също да отдам почит на спасителните екипи“, заяви фон дер Лайен, обръщайки се към министър-председателя Румен Радев.

„Това е много трагичен момент и напълно разбирам, че ще продължим по начина, който току-що описахме“, добави председателят на ЕК във връзка с промените в програмата на посещението заради трагедията.

„Благодаря за поканата да посетя Варна, морската столица на България. Пристигнах с едно ясно послание: Европа стои зад България в тези трудни времена, защото сигурността на Черно море е сигурност на Европа“, подчерта тя.

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс също изрази съпричастност към семействата на загиналите.

I am deeply saddened to learn of the tragic road accident in Bulgaria. I express my deepest condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. My thoughts are with the injured, whom I wish a speedy recovery. @IlianaIotova — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 10, 2026

"С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване", написа той.

И естонският външен министър Маргус Цахкна изрази подкрепа за пострадалите и техните семейства.

Heartbreaking news from Bulgaria. My thoughts are with everyone affected by the terrible motorway accident. My sincere condolences to those who have lost loved ones. I am thinking, too, of the injured and their families, and hoping for a full recovery. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 10, 2026

"Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване", заяви Цахкна.

Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи.

🇱🇹🇧🇬 My deepest sympathies to the families of the victims of the tragic accident on #Bulgaria’s Trakia Highway and to all the people of Bulgaria. We wish a speedy recovery to the injured and express our sincere gratitude and respect to the rescuers and emergency personnel responding to this tragedy — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 10, 2026

"Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала "Тракия" в България и на целия български народ. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби, които се отзоваха на тази трагедия", посочи той.

Посолството на Съединените щати в София също публикува съболезнователно послание.

"Посолството на САЩ изказва най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си при трагичните катастрофи на българската автомагистрала "Тракия". Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме пълно и бързо възстановяване на ранените. Съпричастни сме с българския народ в този труден момент", написаха от дипломатическата мисия