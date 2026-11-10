България

Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

Международната общност отправи съболезнования към семействата на 11-те загинали и 51-те ранени при верижната катастрофа, а Румъния потвърди за пострадал неин гражданин

Обновена преди 6 часа / 10 ноември 2026, 16:39
Причината за ужаса на АМ „Тракия“ може да е спрял тир

Причината за ужаса на АМ „Тракия“ може да е спрял тир
Финансов ултиматум на Мерц за Украйна, български политици реагираха

Финансов ултиматум на Мерц за Украйна, български политици реагираха
Кръводарителска акция за пострадалите на АМ „Тракия“

Кръводарителска акция за пострадалите на АМ „Тракия“
Край на първия ден от преговорите между Русия и Украйна

Край на първия ден от преговорите между Русия и Украйна
Протест на животновъди блокира Подбалканския път

Протест на животновъди блокира Подбалканския път
Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове

Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове
Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ

Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"
Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

Д ържавни глави и водещи дипломати от цяла Европа изказаха дълбоко съжаление и изразиха пълна съпричастност с България заради мащабната трагедия на автомагистрала „Тракия“. Безпрецедентната верижна катастрофа с участието на над 70 автомобили и камиони отне живота на 11 души, а други 51 бяха ранени и транспортирани в лечебни заведения.

Ад на АМ „Тракия“: 11 загинали и 50 ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

  • Антонио Коща: Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща написа в социалната мрежа Х: "Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България".

"Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", добави той.

  • Никушор Дан: Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и отправи пожелания за бързо възстановяване на ранените.

„С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент“, написа Никушор в социалната мрежа Х.

  • Гордана Силяновска: Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска изрази съболезнования към семействата, които са загубили свои близки, и към народа на България.

„Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване“, написа Гордановска в социалната мрежа Х.

Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"

  • Андрий Сибига: Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България

Украйна изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха най-малко 12 души, а 48 бяха ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

„Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени“, написа Сибига в социалната мрежа X.

„Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, подчерта Сибига.

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

От своя страна, Урсула фон дер Лайен, при посещението си в България днес за среща с премиера Румен Радев, също отправи думи на съпричастност към засегнатите семейства и благодари на спасителните екипи, работещи на мястото на произшествието.

„Искам да изразя най-дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите, на ранените, както и на Вас и на българския народ. Бих искала също да отдам почит на спасителните екипи“, заяви фон дер Лайен, обръщайки се към министър-председателя Румен Радев.

„Това е много трагичен момент и напълно разбирам, че ще продължим по начина, който току-що описахме“, добави председателят на ЕК във връзка с промените в програмата на посещението заради трагедията.

„Благодаря за поканата да посетя Варна, морската столица на България. Пристигнах с едно ясно послание: Европа стои зад България в тези трудни времена, защото сигурността на Черно море е сигурност на Европа“, подчерта тя.

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс също изрази съпричастност към семействата на загиналите.

"С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване", написа той.

И естонският външен министър Маргус Цахкна изрази подкрепа за пострадалите и техните семейства.

"Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване", заяви Цахкна.

Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи.

"Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала "Тракия" в България и на целия български народ. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби, които се отзоваха на тази трагедия", посочи той.

Посолството на Съединените щати в София също публикува съболезнователно послание.

"Посолството на САЩ изказва най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си при трагичните катастрофи на българската автомагистрала "Тракия". Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме пълно и бързо възстановяване на ранените. Съпричастни сме с българския народ в този труден момент", написаха от дипломатическата мисия

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
35 снимки
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Източник: БГНЕС    
верижна катастрофа АМ Тракия трагедия жертви съболезнования съпричастност международна реакция Никушор Дан
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

Финансов ултиматум на Мерц за Украйна, български политици реагираха

Финансов ултиматум на Мерц за Украйна, български политици реагираха

Причината за ужаса на АМ „Тракия“ може да е спрял тир

Причината за ужаса на АМ „Тракия“ може да е спрял тир

Newsweek: Обратното броене за Путин започна: Остават му точно 2 години

Newsweek: Обратното броене за Путин започна: Остават му точно 2 години

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

biss.bg
Защо котките ядат трева

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
До 1500 евро по-малко данък за родители
Ексклузивно

До 1500 евро по-малко данък за родители

Преди 12 часа
Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?
Ексклузивно

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Преди 10 часа
40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?
Ексклузивно

40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?

Преди 14 часа
Одобриха скока на данъчните оценки на имотите
Ексклузивно

Одобриха скока на данъчните оценки на имотите

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия

Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия

Свят Преди 13 минути

Според американския бригаден генерал Шон Станчън става дума за високопоставен военен, на когото е била поверена чувствителна информация

Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”

Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”

Любопитно Преди 19 минути

Първото си ексклузивно интервю състезателката по калистеника даде в новия епизод на поредицата “Домът на волята”

Вучич призован като свидетел за пране на пари от кокаин

Вучич призован като свидетел за пране на пари от кокаин

Свят Преди 2 часа

Дарко Шарич и други обвиняеми са осъдени от Специалния отдел на Висшия съд в Белград

ЕС затяга правилата за новите членки

ЕС затяга правилата за новите членки

Свят Преди 3 часа

Миналия месец Европейската комисия предложи въвеждането на 15-годишен изпитателен срок

Петима души, сред които и дете след конфликт в Сливенско

Петима души, сред които и дете след конфликт в Сливенско

България Преди 4 часа

Извършват се разпити и процесуално-следствени действия

PalmsBet

Знаменитости, бизнес и мода: Palms Bet в центъра на три престижни събития

Любопитно Преди 5 часа

Португалия се готви за ужасна буря, МВнР предупреди българите

Португалия се готви за ужасна буря, МВнР предупреди българите

Свят Преди 5 часа

Португалските власти призоваха населението да остане по домовете си заради очакваните ветрове със скорост до 140 км/ч

Стрелба в Хамбург, загинал, ранени, търсят връзка с две тела

Стрелба в Хамбург, загинал, ранени, търсят връзка с две тела

Свят Преди 5 часа

Полицията обгради Елбфилхармония“

.

Развръзка в груповата фаза на УЕФА Лига на нациите по DIEMA XTRA

Любопитно Преди 6 часа

Гледайте ключовите двубои от последните два кръга на първенството на живо в каналите на DIEMA XTRA

Vivacom стартира най-добрия си Черен ноември с отстъпки до 95% на над 165 устройства

Vivacom стартира най-добрия си Черен ноември с отстъпки до 95% на над 165 устройств

Любопитно Преди 6 часа

<p>&bdquo;Ще умра!&ldquo;: Дъстин Хофман с шокиращо разкритие за пистолет в главата след изневяра</p>

„Ще умра!“: 89-годишният Дъстин Хофман с шокиращо разкритие за пистолет в главата след изневяра

Свят Преди 6 часа

Холивудската легенда Дъстин Хофман разкрива за драматичен момент от младостта си, когато побеснял съпруг го заварва в леглото със съпругата си. Звездата от „Рейнман“ и „Дипломантът“ споделя за страха за живота си и за новите разкрития в мемоарите си

Новият фронт на Северна Корея: Как хакери перат откраднати милиарди с „меме“ криптовалути

Новият фронт на Северна Корея: Как хакери перат откраднати милиарди с „меме“ криптовалути

Свят Преди 6 часа

Свързана със Северна Корея хакерска група използва новаторска и евтина тактика със създаването на фалшиви меме токени, за да прикрие следите на откраднати криптовалути за над 6 милиарда долара след мащабна атака срещу Binance

ДЗИ е коронованият дигитален лидер в българското застраховане

ДЗИ е коронованият дигитален лидер в българското застраховане

Любопитно Преди 6 часа

Дружеството печели за втора поредна година признанието на Global Insurance Innovation Awards

Масов арест на тийнейджъри и младежи: Какво става в Москва

Масов арест на тийнейджъри и младежи: Какво става в Москва

Свят Преди 6 часа

Стотици тийнейджъри и младежи бяха задържани от полицията на популярно място за срещи на млади хора в Москва. Потърпевши свидетелстват за лошо отношение към тях, има и такива, получили повиквателни за военна служба

Брутално насилие след мач шокира Франция

Брутално насилие след мач шокира Франция

Свят Преди 7 часа

От клуба домакин реагираха с официално изявление

Работодателите свиват наемането: 12% по-малко обяви за месец

Работодателите свиват наемането: 12% по-малко обяви за месец

Парите ни Преди 7 часа

Намалява търсенето на кадри в IT сектора и строителството, а изкуственият интелект променя плановете на компаниите

Всичко от днес

От мрежата

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg

Тежки дни за Меган Маркъл: Първа публична поява след ареста на баща ѝ

Edna.bg

Пол Маккартни е третият най-богат музикант в света

Edna.bg

11 жертви и 51 ранени при верижни катастрофи с над 80 коли и камиони на "Тракия", магистралата е затворена (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

11 ноември е обявен за ден на национален траур

Nova.bg