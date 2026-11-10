Newsweek: Обратното броене за Путин започна: Остават му точно 2 години

Д оналд Тръмп загуби Конгреса, а демократите, които спечелиха и двете камари, имат всички стимули да направят оставащите му две години в Овалния кабинет кошмарни.

Владимир Путин няма да губи съня си поради това. На Кремъл никога не е бил нужен Конгресът, за да привлече вниманието на Тръмп; отношенията му с Вашингтон преминават през президента и шепа негови доверени съветници, а един фрустриран у дома Тръмп би могъл да бъде особено приемлив за обещанието за голям дипломатически триумф в чужбина.

Но каквото и да се надява да извлече Москва от Белия дом, тя разполага с малко повече от две години, за да го прибере, пише в свой анализ Newsweek.

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Часовникът на руския президент сега работи според два времеви хоризонта: намаляващия политически живот на Тръмп и натрупващите се военни разходи на Москва. Кремъл трябва да довърши работата си, преди и двата да изтекат.

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Запитан във вторник дали победата на Демократите може да комплицира мирните преговори, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли въпроса.

„Това е вътрешен въпрос на Америка“, отговори той, напомняйки на журналистите, че Тръмп остава президент и че подготовката за следващия кръг преговори вече е в ход.

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„Президентът Доналд Тръмп продължава своя мандат и ние искрено се надяваме, че той ще продължи своите миротворчески усилия... следващият кръг от тристранни разговори ще се проведе скоро, миротворческите и хуманитарните усилия на Мелания Тръмп бяха успешни. Надяваме се, че всичко това ще продължи“, каза Песков.

Конгрес под контрола на Демократите може да разследва Белия дом, да ограничава финансирането и да приема закони за санкции. Това, което не може да направи, е да попречи на администрацията на Тръмп да се ангажира пряко с Кремъл или да диктува преговорните ѝ позиции.

Последните седмици показаха колко продуктивни могат да бъдат тези преки отношения за Москва: на 9 октомври Тръмп сключи споразумение за руски дизел, а Министерството на финансите временно разхлаби санкциите, за да започне внос на горивото. По-малко от две седмици по-късно Стив Уиткоф се срещна с Путин в Санкт Петербург, като Джаред Кушнер се присъедини дистанционно, и се договориха за тристранни мирни преговори. До 28 октомври съветникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че Кремъл е в дискусии с Белия дом относно перспективата за премахване на санкциите от Руския фонд за преки инвестиции, оглавяван от пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев.

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Докато американците гласуваха миналия вторник, украинските спасители все още изваждаха тела след руска атака срещу бивше училище, превърнато в пункт за раздаване на помощ в град Камишуваха, където вече е потвърдена смъртта на най-малко 42 души.

Така военната кампания на Русия продължава без прекъсване, исканията ѝ остават непроменени, а отношенията ѝ с преговарящите на Тръмп процъфтяват. Сега Москва иска да насочи тези преговори в благоприятна за нея посока.

Големите момчета преговарят

Дмитриев възторжено похвали Кушнер и Уиткоф като „миротворци“ в изявления за руската преса вчера. Ласкателството не дойде от нищото; зетят на президента заяви в публикация в социалните мрежи във вторник, че Вашингтон се стреми не просто към край на боевете в Украйна, а към основно пренареждане на европейската архитектура за сигурност, за да се предотврати нова война.

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Москва чака с години за подобен директен разговор.

През декември 2021 г. Путин поиска НАТО да се откаже от по-нататъшно разширяване, да изключи Украйна от членство и да ограничи военните си разполагания в Източна Европа, на практика връщайки назад елементи от разширяването на алианса след Студената война. Предложенията бяха отхвърлени, Русия нахлу в Украйна и последваха изминалите четири години и половина на кръвопролития.

Все пак заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко потвърди миналия месец, че първоначалните искания на Москва остават в сила и Кремъл сега се стреми да договори основите на бъдещата сигурност на Европа, без официално да включва по-голямата част от Европа.

Външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков миналата седмица изключи европейско участие в тристранните преговори между руски, украински и американски представители, които ще се проведат на 10-11 ноември в Абу Даби по искане на Москва.

„Те могат да отидат там, ако си купят билети, но никой няма да ги покани на масата за преговори“, пошегува се той.

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Москва предпочита Тръмп да подкрепи широките принципи на споразумението, преди европейските дипломати да могат официално да се намесят. Това би могло да остави съюзниците на Вашингтон да преговарят върху договореност, чиито основи вече са поставени без тях, въпреки че от тях се очаква да финансират възстановяването на Украйна и да осигурят по-голямата част от следвоенната ѝ сигурност.

Но за да проработи този ход, Тръмп все още трябва да бъде на власт.

Захранване на военната машина

Двугодишният краен срок на президентството на Тръмп е само част от сметките на Кремъл; влошаващите се финанси на Русия, нарастващите военни загуби и увеличената цена за поддържане на войната са другата част.

Джон Лоф, старши изследовател в NEST Centre, смята, че Путин вярва, че печели и че може да използва Тръмп, за да си осигури победа при благоприятни условия. Но той вижда и значителна опасност в това да се позволи на боевете да се проточат.

„Мисля, че той би предпочел да излезе от това възможно най-бързо“, каза Лоф пред Newsweek.

„Да, икономически те могат да продължат, но ще виждаме устойчиво влошаване. Вече има зейнал бюджетен дефицит тази година“, продължи той, посочвайки съкращенията в невоенните разходи и ескалиращите разходи за набиране на войници.

„Мисля, че това е нещо като цъкаща бомба със закъснител“, заяви той.

Александър Морозов, друг специалист по Русия в NEST Centre, е по-малко убеден, че Путин се подготвя да прекрати войната скоро.

„Никой в руското ръководство, доколкото виждаме, не очаква войната да приключи през следващите две години“, каза той пред Newsweek, посочвайки прогнозните бюджети на Русия за 2027-28 г. и продължаващите инвестиции във военното производство.

„Путин ще продължи играта, в която Тръмп вече бе въвлечен: възстановяване на икономическите отношения без движение към прекратяване на огъня“, твърди Морозов.

Москва, казва той, се възползва от самата атмосфера на сътрудничество, която ѝ позволява да ласкае Тръмп, докато представя европейските правителства като пречка пред мира.

Но Лоф вярва, че фискалната подготовка на Русия за продължителна война е водена от необходимост, а не от желание.

„Засега не виждам през следващите шест месеца защо да не могат да продължат така, както са“, каза той. Но още шест месеца на влошаващи се финанси, комбинирани с допълнителни проблеми у дома, биха могли да означават „повече задавани въпроси защо Путин не може да довърши украинците“.