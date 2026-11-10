Масов арест на тийнейджъри и младежи: Какво става в Москва

С тотици млади хора бяха задържани при мащабна полицейска операция в центъра на Москва. Според властите акциите са били част от превантивни мерки за сигурност. Тийнейджъри и родители обаче описват съвсем различна картина – те твърдят, че задържаните са били третирани лошо, а на пълнолетните лица са им били връчвани повиквателни за военна служба, съобщи Deutsche Welle.

Според медийни съобщения са задържани около 300 младежи. Видеа, публикувани в социалните мрежи, показват как полицията събира големи групи хора.

"Това е просто ужасно"

"Държат ни тук вече три часа – без вода и храна. Ритаха ни и ни биха", казва един от арестуваните младежи.

„Задържаха всички в "Китай-город". Все още ни карат нанякъде...", казва друг от задържаните в едно от видеата в социалните мрежи. А трети добавя: "Това, което се случва, е просто ужасно".

Пред полицейското управление в московския район "Тагански" се събраха разгневени родители и близки, които настояваха за освобождаването на задържаните: "Освободете децата! Ще сринем това място, ако не го направите. Пуснете децата!", се чуваха възгласи от събралото се множество.

Някои от задържаните бяха освободени след няколко часа. Срещу 17 души са повдигнати административни обвинения за употреба на алкохол на обществено място. Руски медии съобщиха също, че на пълнолетните сред задържаните са били връчени призовки за военна служба.

"Прекарахме два часа и половина в полицейския микробус. Не ни дадоха храна, нищо. Дори не можехме да отидем до тоалетна. След това ни взеха личните карти и ни откараха в управлението, където трябваше да чакаме дълго време. После на всички връчиха призовки за военна служба", свидетелства един от потърпевшите млади хора.

А майката на друг казва: "Обясниха ни, че децата ни не трябвало да бъдат в центъра на града - особено през почивните дни. На всеки над осемнайсет години, който се е намирал в тези автобуси, е бил предложен договор с Министерството на отбраната“.

Московската полиция определи операцията като "превантивна мярка". От няколко години насам събиранията на младежи в района на метростанция "Китай-город" редовно попадат в новините и стават повод за разпространение на вирални видеа.

Много от участниците се самоопределят като "нефори" (съкратено от "неформали") – млади хора, принадлежащи към различни алтернативни младежки субкултури, които се събират в района вечер и през нощта.

Повечето от тези срещи не са организирани предварително. Някои тийнейджъри споделят, че отиват в "Китай-город" просто защото знаят, че "там винаги нещо се случва".

Полицейските акции в района зачестиха от лятото насам. Някои младежи, задържани при предишни операции, твърдят, че служители на полицията за борба с безредиците са упражнили насилие спрямо тях.

"Русия! Путин! Победа!"

Седмица по-рано в "Китай-город" имаше други арести на млади хора, събрали се за Хелоуин – празник, който все по-често е обект на критики от страна на руските власти. Тогава имаше и скандирания: "Русия! Путин! Победа!"

Не е ясно дали тези възгласи са били искрени или иронични. Но във всеки случай това не предотврати поредната полицейска операция само седмица по-късно, когато служители на реда отново претърсиха района и задържаха стотици младежи.